Samsung Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 kosten 1799 en 1049 euro

Samsung brengt op 27 augustus de Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 uit. De Fold3 heeft een camera achter het grote scherm aan de binnenkant en S Pen-ondersteuning. Beide modellen zijn iets dunner en compacter dan hun voorgangers, met een verbeterd scharnier.

Volgens Samsung zijn beide nieuwe vouwbare smartphones steviger dan hun voorgangers. Dat komt door het gebruik van zogenaamd Armor Aluminium en Corning Gorilla Glass Victus voor de behuizing. Ook gebruiken de toestellen een verbeterde versie van de Hideaway Hinge, het scharnier dat met de Galaxy Z Flip werd geïntroduceerd. Het scharnier heeft volgens Samsung kortere borstelharen om stof op te vangen, waardoor dat beter zou werken. Eigen tests van de fabrikant zouden uitwijzen dat het scherm probleemloos 200.000 keer open en dicht te vouwen is.

De Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 zijn de eerste waterdichte, vouwbare smartphones. Ze hebben een IPX8-rating en dat wil zeggen dat ze maximaal dertig minuten anderhalve meter diep ondergedompeld kunnen worden. Er is geen certificering tegen stofdichtheid en de fabrikant raadt af om de toestellen in het zwembad of in zee te gebruiken.

Zowel de Fold3 als de Flip3 ondersteunt de Flex-mode, waarin het scherm in verschillende kantelposities gebruikt kan worden. Dat werkt volgens Samsung bij hoeken tussen 75 en 115 graden. De Z Flip-modellen konden dit al; de Flex-mode is nieuw voor de Z Fold3.

Galaxy Z Fold3 met S Pen-ondersteuning en camera achter scherm

De Z Fold3 is Samsungs eerste vouwbare smartphone met stylusondersteuning. Samsung levert die niet mee en het is niet mogelijk om bestaande uitvoeringen van de S Pen te gebruiken; die kunnen het scherm beschadigen volgens de fabrikant. Er moet gebruikgemaakt worden van de S Pen Fold Edition of de S Pen Pro. Dat zijn speciale uitvoeringen waarvan de punt zich terugtrekt als er te veel druk wordt uitgeoefend. Er is alleen ondersteuning voor de stylus op het grote scherm aan de binnenkant.

Dat hoofdscherm is volgens Samsung 29 procent helderder dan de voorganger. De piekhelderheid is 1200cd/m² en het scherm aan de buitenkant van de telefoon haalt 1500cd/m². Het hoofdscherm van de Z Fold3 wordt niet onderbroken door een inkeping voor een camera. Het is de eerste Samsung-telefoon met een camera achter het scherm. De fabrikant gebruikt daarvoor een 4-megapixelcamera met pixels van 2μm. Het frontscherm heeft nog wel een inkeping voor de camera. Daarin zit een 10-megapixelcamera.

Het vouwbare amoledscherm aan de binnenkant is volgens Samsung voorzien van 'geoptimaliseerde schermlagen' en zou daardoor tachtig procent duurzamer zijn dan dat van de Fold2. Samsung noemt specifiek het gebruik van pet, ofwel polyethyleentereftalaat. De afmetingen en resoluties van de schermen zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de Z Fold2. Nieuw is ook het frontscherm, dat een variabele verversingssnelheid tot 120Hz ondersteunt.

Binnenscherm Frontscherm Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold2 Schermtype Amoled Amoled Amoled Amoled Schermdiagonaal 7,6" 7,6" 6,2" 6,23" Schermverhouding 5:4 5:4 24,5:9 25:9 Oppervlakte 181cm² 181cm² 80cm² 80cm² Resolutie 2208x1768 pixels 2208x1768 pixels 2268x832 pixels 2260x816 pixels Max. refreshrate 120Hz Adaptive 120Hz Adaptive 120Hz Adaptive 60Hz S Pen-ondersteuning Ja Nee Nee Nee Camera Achter scherm Inkeping in scherm Inkeping in scherm Inkeping in scherm

Galaxy Z Fold3 iets dunner dan voorgangers

De afmetingen van de behuizing van de Z Fold3 zijn vrijwel gelijk aan die van de Z Fold2, maar het nieuwe model is iets dunner. Opengeklapt is het toestel 6,4mm dik en dat is een verschil van een halve millimeter. Dichtgeklapt is dat 16mm en daarmee is de Fold3 bijna 1mm dunner dan de Fold2 op het dikste punt.

Net als bij de eerdere Fold-modellen is de accu verdeeld over de twee helften van de telefoon. De capaciteit is met 4400mAh iets lager dan die van de voorganger en laden gaat met maximaal 25W. Draadloos laden is mogelijk met 10W en het toestel ondersteunt draadloos omgekeerd laden met 4,5W.

Het camera-eiland aan de achterkant heeft opnieuw drie camera's. Naast de primaire camera gaat het om een ultragroothoekcamera en een telelens met 2x optische 'zoom'. Samsung gebruikt voor iedere camera een 12-megapixelsensor.

Afmetingen Galaxy Z Fold3 Galaxy Z Fold2 Galaxy Fold Behuizing in gesloten stand 158,2x67,1x16mm 159,2x68x16,8mm 160,9x62,9x17,1mm Behuizing in open stand 158,2x128,1x6,4mm 159,2x128,2x6,9mm 160,9x117,9x7,6mm Gewicht 271g 282g 263g Accu 4400mAh 4500mAh 4235mAh (5G-versie)

Galaxy Z Flip3 met groter Cover Screen en lagere prijs

Samsung brengt met de Z Flip3 een opvolger voor de Z Flip 5G uit. De grootste wijziging zit in de prijs; het toestel krijgt een adviesprijs van 1049 euro en is daarmee 450 euro goedkoper dan de Z Flip bij de introductie. De prijs van de Z Flip daalde overigens in een half jaar van 1500 euro naar zo'n 1100 euro.

Het nieuwe model wordt wat nummering betreft gelijkgetrokken met de Fold-serie. Het nieuwe toestel heeft een groter Cover Screen, dat zichtbaar is als het toestel is dubbelgeklapt, al blijft dat met een diagonaal van 1,9" en een resolutie van 512x260 pixels relatief klein. De Flip3 heeft aan de binnenkant een scherm met een variabele verversingssnelheid tot 120Hz. De diagonaal en resolutie van het vouwbare scherm zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de voorgangers.

Binnenscherm Cover Screen Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip (5G) Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip (5G) Schermtype Amoled Amoled Amoled Amoled Oppervlakte 102cm² 102cm² 9,4cm² 2,5cm² Beeldverhouding 22:9 22:9 18:9 23:9 Diagonaal 6,7" 6,7" 1,9" 1,06" Resolutie 2640x1080 pixels 2636x1080 pixels 512x260 pixels 300x116 pixels Refreshrate 120Hz Adaptive 60Hz 60Hz 60Hz

Samsung voorziet de Z Flip3 van verbeterde stereoluidsprekers. De behuizing is iets compacter dan bij de voorganger, maar het gewicht is ongewijzigd. Datzelfde geldt voor de accucapaciteit van 3300mAh. Opnieuw heeft de Z Flip3 een primaire camera en ultragroothoekcamera, dit keer beide met een 12-megapixelsensor. Het toestel laadt met maximaal 15W en draadloos laden gaat met 10W. Ook is er ondersteuning voor omgekeerd draadloos laden met 4,5W.

Opengeklapt Dichtgeklapt Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip (5G) Galaxy Z Flip3 Galaxy Z Flip (5G) Lengte 166mm 167,9mm 86,4mm 87,4mm Breedte 72,2mm 73,6mm 72,2mm 73,6mm Dikte 6,9mm 7,2mm 17,1mm 17,3mm Gewicht 183g 183g 183g 183g Accu 3300mAh 3300mAh 3300mAh 3300mAh

Qualcomm Snapdragon 888-soc

Beide Android 11-smartphones hebben een op 5nm gemaakte octacore-soc en een 5G-modem. Samsung vermeldt in de specsheets niet specifiek om welke chip het gaat, maar de genoemde kloksnelheden komen overeen met die van de Qualcomm Snapdragon 888. De Z Fold3 heeft 12GB ram en 256GB of 512GB UFS 3.1-flashopslag. Bij de Z Flip3 zijn dat 8GB ram en 128GB of 256GB opslag.

Galaxy Buds2-oortjes

Samen met de smartphones presenteert Samsung zijn Galaxy Buds2-oortjes met actieve noisecancellation. In de Bluetooth 5.2-oortjes zitten een woofer en een tweeter, en ze zijn uitgerust met drie microfoons. Met ANC aan is de accuduur tot vijf uur, volgens Samsung. Met de oplaadcase is dat in totaal twintig uur. De behuizing kan draadloos worden geladen met Qi-laders.

Prijzen en beschikbaarheid

De Galaxy Z Fold3 en Z Flip3 zijn per direct vooruit te bestellen en liggen vanaf 27 augustus in de winkels. Preorders worden vanaf 20 augustus geleverd. De Fold3 kost minimaal 1799 euro en klanten die een vooruitbestelling plaatsen, krijgen daar een Cover met S Pen en oplader bij. Die set kost los 89 euro. De Flip3 heeft een startprijs van 1049 euro en de Buds2-oortjes kosten 149 euro.