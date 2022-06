Gerucht: Samsung brengt Galaxy S21 FE, Z Fold3 en Z Flip3 in augustus uit

Samsung zou overwegen in augustus meerdere telefoons tegelijk uit te brengen. De fabrikant zou dan de Galaxy S21 FE, de Galaxy Z Fold3 en de Galaxy Z Flip3 willen uitbrengen. Dat is eerder dan Samsung normaal doet.

Samsung overweegt de telefoons eind augustus uit te brengen, zeggen bronnen tegen het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het bedrijf wil dan zowel de nieuwe Galaxy S-telefoon uitbrengen als de twee vouwbare telefoons, de Z Fold3 en de Z Flip3. De telefoons zouden dan alle drie tegelijk uitkomen.

Daarmee zou Samsung een ander releaseschema aanhouden als bij eerdere modellen. De Galaxy S20 FE kwam vorig jaar uit in oktober en de eerdere Z Fold2 verscheen in september. De eerste Z Flip kwam in februari uit. Er is geen Z Flip2 verschenen, maar volgens eerdere geruchten wil Samsung de nummering van de Z Fold- en Z Flip-telefoons gelijktrekken.

Volgens de bronnen van Yonhap zou Samsung dit jaar geen Galaxy Note-toestel willen uitbrengen. Dat bevestigt uitspraken van eerder dit jaar van co-ceo Koh Dong-Jin. Die zei dat het bedrijf overwoog dit jaar geen Note-model uit te brengen vanwege de aanhoudende chiptekorten. Door de Galaxy S- en Z-modellen eerder uit te brengen zou Samsung het gat willen opvullen dat de Note-serie dan achterlaat. De Note-telefoons kwamen meestal rond eind augustus of begin september uit.

Eerder bleek uit geruchten al dat de vouwbare telefoons van het bedrijf kleinere accu's zouden krijgen dan hun voorgangers. Uit een uitgelekte roadmap zou ook blijken dat Samsung de telefoons eerder uit wilde brengen.