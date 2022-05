Samsung Galaxy S21 FE

Samsung bedient al sinds jaar en dag praktisch elk segment in de smartphonemarkt, met de Galaxy S- en Note-series voor liefhebbers van high-end toestellen, de Galaxy A-toestellen voor de midrangemarkt en de Galaxy Axxs-smartphones voor het low-end segment. Het bedrijf brengt echter al een paar jaar ook toestellen uit die tussen de high-end vlaggenschepen en midrangetoestellen vallen. Daarbij moet je niet denken aan de ‘flagship-killers’ die de vele Chinese fabrikanten uitbrengen, maar aan toestellen die nog net wat krachtiger en duurder zijn dan de vlaggenschip-uitdagers. Samsung noemde deze smartphones eerder Lite-versies van de vlaggenschepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Galaxy S10 Lite. Het bedrijf positioneert deze toestellen als ‘welcome device’ om aspirant-kopers van een midrange-A-smartphone te bewegen naar het hogere segment.

Tegenwoordig brengt het bedrijf deze toestellen op de markt als smartphones voor fans. Vorig jaar kwam deze strategie tot uiting in de vorm van de Samsung Galaxy S20 FE, waarbij FE staat voor Fan Edition. Dit toestel is krachtiger dan de gewone S20, maar heeft een minder luxe behuizing en cameraopstelling. Het toestel was daarentegen wel een stukje goedkoper. Dit jaar doet Samsung hetzelfde met de Galaxy S21, in de vorm van de Galaxy S21 FE 5G. Het bedrijf lijkt dezelfde ‘fout’ te maken als het met de S10 Lite deed. De late introductie van die smartphone had tot gevolg dat het toestel ondergesneeuwd raakte door de volgende generatie smartphones, de S20-serie. Dat is een van de redenen waarom de S10 Lite nooit het succes is geworden dat de S20 FE wel was.

Wij zullen in deze review de Galaxy S20 FE en Galaxy S21 vergelijken met de Galaxy S21 FE. Ook leggen we de OnePlus 9 naast deze smartphones, om te kijken of deze goedkopere telefoon met vergelijkbare specificaties goed mee kan komen of ze zelfs voorbijstreeft.

Op het moment van schrijven betaal je voor de S21 FE 638 euro. De S21 is met 630 euro net iets goedkoper. De S20 FE wisselt voor 478 euro van eigenaar en de OnePlus 9 gaat voor 529 euro over de toonbank. Doordat de prijs van de S21 FE in korte tijd al zoveel is gedaald, komt hij in het vaarwater van het ‘echte vlaggenschip’, de S21. Hierdoor lijkt de ‘vlaggenschip-lite’-smartphone een interessante aankoopkandidaat. Ook staan de S22-smartphones voor de deur. Deze apparaten hebben naar verluidt een helderder scherm, betere camera’s, een luxere uitstraling en een compactere behuizing. Weet Samsung met de ‘welkomsttelefoon’ een sweet spot te raken? Is het toestel niet te laat, nu de S22 voor de deur staat? Je leest het in deze review.