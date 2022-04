OnLeaks: Samsung Galaxy S21 FE krijgt adviesprijs vanaf 759 euro

OnLeaks heeft vermeende adviesprijzen van de Samsung Galaxy S21 FE gepubliceerd. Volgens de bekende leaker kost een variant met 128GB opslag 759 euro. Een Galaxy S21 FE met 256GB opslagcapaciteit zou 829 euro kosten.

OnLeaks deelt de adviesprijzen van de Samsung Galaxy S21 FE op Twitter en publiceert ook foto's van de smartphone. De leaker schrijft dat de smartphone tegen deze adviesprijzen op 4 januari beschikbaar komt in Frankrijk, hoewel OnLeaks naar eigen zeggen ook informatie heeft ontvangen over een release op 11 januari. Dat laatste komt overeen met eerdere geruchten van andere leakers, zoals Jon Prosser.

De vermeende adviesprijs vanaf 759 euro is hoger dan aanvankelijk werd verwacht. Duitse techwebsite WinFuture, die in het verleden regelmatig correcte informatie over Samsung-producten heeft gedeeld, stelde vorige maand dat het toestel in Europa uit zou komen voor 660 euro. Sindsdien heeft Samsung Ierland de Galaxy S21 FE recent echter al op zijn webshop vermeld voor 769 euro. Amerikaanse retailer Walmart meldde onlangs een prijs vanaf 699 dollar, wat omgerekend en met btw ook neerkomt op zo'n 747 euro. De 'normale' Galaxy S21 had bij release een adviesprijs van 849 euro maar is inmiddels verkrijgbaar voor minder.

Er gaan al maandenlang geruchten rond over de Samsung Galaxy S21 FE en de afgelopen weken zijn ook hands-on-video's van het toestel verschenen. Volgens de meest recente informatie van WinFuture krijgt de smartphone een Qualcomm Snapdragon 888-soc, ook in Europa. Die website sprak verder over 6GB of 8GB geheugen en 128GB of 256GB opslag, een plat 6,4"-amoledscherm op 120Hz en een 4500mAh-accu. Vermoedelijk kondigt Samsung de telefoon volgende week aan, rond de CES.

Afbeeldingen via OnLeaks