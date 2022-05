Samsung begint met uitbrengen Android 12 op Galaxy S21-serie

Samsung zegt begonnen te zijn met het uitbrengen van de One UI 4-upgrade voor de smartphones uit de Galaxy S21-serie. Het gaat om Samsungs versie van Android 12. Wanneer gebruikers in Nederland en België de upgrade krijgen, is nog niet bekend.

One UI 4 komt eerst naar de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra en zal later uitkomen voor toestellen in de Galaxy Z-serie en eerdere modellen uit de Galaxy S- en Note-series. Exacte details daarover maakt Samsung nog niet bekend in zijn officiële aankondiging. Daarin staat enkel dat de uitrol van One UI 4 maandag officieel is begonnen.

Wanneer Nederlandse en Belgische bezitters van Galaxy S21-smartphones de Android 12-upgrade krijgen, is nog niet duidelijk. Samsung Nederland schrijft in een persbericht dat gebruikers de upgrade 'zo snel mogelijk' ontvangen.

Eerder bracht Samsung al een bèta uit, maar die verscheen niet in de Benelux. Samsung brengt de upgrade niet in alle regio's tegelijk uit; het kan een aantal maanden duren voordat de upgrade wereldwijd is doorgevoerd.

Samsung One UI 4

Mogelijke upgradeschema's

Twitter-gebruiker Tron plaatst een afbeelding die afkomstig zou zijn uit de Koreaanse Samsung Members-app. Daarin zou een schema staan van wanneer de upgrade voor andere toestellen uitkomt. Samsung zou die afbeelding echter weer verwijderd hebben, waardoor het niet zeker is of die informatie klopt.

Gebruikers uit Brazilië en het Midden-Oosten hebben ook een schema gekregen. Die regio's krijgen de Android 12-upgrade later dan Korea. In het Midden-Oosten is dat vanaf december en in Brazilië vanaf januari voor de S21-serie.

Upgradeschema's uit Samsung Members-app voor Zuid-Korea, Brazilië en het Midden-Oosten