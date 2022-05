Minister Grapperhaus en De Jonge zijn genomineerd voor de Big Brother Awards

Minister De Jonge, minister Grapperhaus en staatssecretaris van Huffelen zijn de drie genomineerden voor de Big Brother Awards 2021. Deze prijs, die wordt uitgereikt door Bits of Freedom, is bestemd voor de grootste privacyschender van het jaar.

Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet de 'privacyschender' het afgelopen jaar in Nederland de oorzaak zijn geweest van een 'grof schandaal'. De winnaar van deze publieksprijs wordt bepaald in een stemronde. Daarnaast wordt er ook een 'expertprijs' uitgedeeld waarvan de winnaar wordt bepaald door een vakjury.

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid is kanshebber van de prijs vanwege het 'onvoldoende gemotiveerd invoeren van het coronatoegangsbewijs voor steeds meer plekken'. Volgens BoF hebben burgers steeds minder vrijheid om te kiezen of ze van het QR-toegangsbewijs gebruikmaken. De plekken waar het laten zien van de code verplicht is, grenzen steeds meer aan onze eerste levensbehoeften, schrijft BoF. Dat er geen perspectief is op de afschaffing van de CoronaCheck-code zou eveneens hebben bijgedragen aan de aanwezigheid van De Jonge op dit lijstje.

Minister Grapperhaus heeft zijn nominatie te danken aan het in het geheim 'optuigen' van de NCTV als derde geheime dienst in Nederland, schrijft BoF. Deze coördinator volgde jarenlang zonder bevoegdheid burgers met nepaccounts op sociale media, bleek uit onderzoek van NRC. Woensdag diende Grapperhaus een wet in waarmee de NCTV de juridische bevoegdheid moet krijgen om gegevens van burgers te verwerken. In die wet zijn een aantal aspecten aangepast, nadat er eerder kritiek kwam van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State.

Tenslotte is de Staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen, volgens BoF een privacyschender wegens haar bijdrage aan de toeslagenaffaire. Door jarenlang burgers met dubbele nationaliteiten te discrimineren op grond van afkomst, door hen aan te merken met een hoger frauderisico, werd de privacy van vele onschuldige gezinnen geschonden, schrijft BoF. De nationaliteit van burgers mocht de Belastingdienst überhaupt niet registeren.

De Big Brother Awards vinden op 13 december voor de zestiende keer plaats, nadat het evenement vorig jaar niet doorging door de coronamaatregelen. Op die datum zal ook de winnaar van de expertprijs bekend worden. Bits of Freedom zegt geen fysieke awardshow te gaan houden, maar de prijzen wel fysiek te overhandigen aan de winnaars in het bijzijn van de pers.