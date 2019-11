SyRI en minister Dekker genomineerd voor Big Brother Awards

SyRI, de Dienst Uitvoering Onderwijs en minister Sander Dekker zijn genomineerd voor een Big Brother Award. Ook Google heeft een nominatie als de potentieel grootste privacyschender van het jaar. De prijzen worden vrijdag uitgereikt door Bits of Freedom.

De digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom maakte de genomineerden voor de prijs dinsdag bekend. Het publiek dat mocht stemmen nomineerde onder andere Google voor een prijs. Het bedrijf werd volgens BoF 'bovengemiddeld vaak' genomineerd voor verschillende praktijken. Daarbij gaat het onder meer over het meeluisteren met de Google Home, ook al bleek enkele weken terug dat meerdere techbedrijven dat doen. Ook de 'onmogelijkheid om je aan de tentakels van de technologiereus te onttrekken' wordt genoemd.

Naast Google kreeg ook de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, een nominatie vanwege zijn plan om betaalprofielen van het Centraal Justitieel Incassobureau breder in te zetten. Tot slot werd socialemediatool Coosto veel genomineerd. De tool om sociale media te monitoren verzamelt veel data die vervolgens kan worden opgevraagd voor opsporings- en veiligheidsdiensten.

Naast de publieksprijs is er ook een expertprijs. Die wordt niet uitgereikt door privacydeskundigen, maar door experts uit sectoren waarbij een bepaald privacyprobleem speelt dat voor het grote publiek minder zichtbaar is. Zij nomineerden onder andere de Dienst Uitvoering Onderwijs vanwege 'een duet van datahonger en tunnelvisie'. DUO is van plan schuldverklaringen aan banken te verstrekken en plaatst trackingpixels in e-mails aan studenten.

Een tweede nominatie van experts viel het Systeem Risico Indicatie ten deel, een programma waarbij verschillende databases met algoritmes aan elkaar worden gekoppeld om uitkeringsfraudeurs op te sporen. De experts vinden het feit dat iedere burger daarmee tot potentieel verdachte wordt aangemerkt reden genoeg voor een nominatie.

Tot slot krijgt ook de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw een nominatie. De organisatie wil big data gebruiken tijdens een subsidieprogramma om de gezondheid van jonge kinderen in kaart te brengen. Volgens de experts houdt de organisatie te weinig rekening met de privacy van burgers, en gebruikt het gebrekkige software.

De Big Brother Awards worden ieder jaar uitgereikt voor de grootste privacyschender. Vrijdag worden de prijzen uitgereikt. Vorig jaar 'won' de Kamer van Koophandel voor het doorverkopen van data van ondernemers. Eerder wonnen al het Nederlands kabinet en voormalig minister Schippers van Volksgezondheid de prijzen.