Microsoft opent early access voor dualscreen-ontwikkelaars

Ontwikkelaars die apps willen maken voor telefoons met dubbele schermen kunnen zich vanaf dinsdag aanmelden bij Microsoft. Het bedrijf heeft een early access-proces opgezet voor wie software voor dualscreens wil ontwikkelen.

Microsoft roept ontwikkelaars in een blogpost op om zich aan te melden voor de early access-toegang. Dat kan voorlopig alleen door een e-mail naar het bedrijf te sturen. Heel veel details over het ontwikkelen voor telefoons met dubbele schermen geeft het bedrijf overigens nog niet; die volgen volgend jaar. Wel wil Microsoft dat geïnteresseerde ontwikkelaars alvast nadenken over de opties voor het ontwikkelen voor dergelijke telefoons. In de blogpost beschrijft het bedrijf hoe smartphones en tablets met dubbele schermen straks werken.

Ontwikkelaars kunnen nog steeds apps blijven ontwikkelen voor zowel het web als voor Android, UWP en Win32. Die apps werken dan ook op de dualscreen-apparaten. Ook bestaande apps blijven daarop werken. In de toekomst wil Microsoft een standaardmodel bouwen dat bovenop Windows en Android komt te liggen. Met dat standaardmodel voor dualscreen-telefoons kunnen ontwikkelaars in één keer een app ontwikkelen die daarvoor werkt. Daarvoor komt een api beschikbaar met onderdelen die specifiek bedoeld zijn voor het gebruik van dualscreencapaciteiten en functies zoals de 360-gradenscharnier. Hoe dat standaardmodel en de api eruit komen te zien maakt Microsoft later bekend.

Microsoft onthulde in oktober tijdens een eigen evenement een nieuw Surface-apparaat. De Surface Neo draait op een aangepaste versie van Windows 10, genaamd 10X, en maakt gebruik van twee schermen. Windows 10X is speciaal ontworpen voor het gebruik van apparaten met zulke dubbele schermen.