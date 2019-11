Battleborn is vanaf januari 2021 niet meer te spelen

De in mei 2016 uitgekomen shooter Battleborn is vanaf januari 2021 niet langer te spelen. De servers gaan dan definitief offline. Vanaf begin volgend jaar wordt de mogelijkheid van het aankopen voor de in-gamemunten al verwijderd uit het spel.

2K Games heeft Battleborn inmiddels al verwijderd uit digitale winkels, waaronder Steam, de PlayStation Store en de Xbox Games Store. De uitgever zegt dat het nu in het proces is aanbeland om het spel geleidelijk aan af te sluiten. De uitgever zegt dat het zijn inspanningen en geld voor andere projecten zal aanwenden.

Concreet betekent dit dat het vanaf 24 februari 2020 niet langer mogelijk is om Platinum te kopen, ofwel de virtuele in-gamemunteenheid. Het verhandelen en het verdienen van Platinum door het spel te spelen is nog wel mogelijk. De servers voor het spel blijven nog actief tot januari 2021. Daarna is Battleborn niet meer te spelen, wat ook voor de singleplayercampagne geldt.

Het spel van ontwikkelaar Gearbox Software kwam in mei 2016 uit. Al snel voegde de ontwikkelaar microtransacties toe aan het spel. Het multiplayergedeelte werd ruim een jaar later gratis speelbaar. De laatste grote game-update kwam in de herfst van 2017 uit. Toen liet Gearbox al weten dat er geen updates meer zouden volgen. Dit is deels toe te schrijven aan de populariteit van Overwatch; dit gelijksoortige spel van Blizzard kwam kort na de release van Battleborn uit.