Stichting Brein wint rechtszaak tegen grote uploader Place2Home

Brein heeft een rechtszaak aangespannen tegen een uploader en die gewonnen. Brein stuurde eerst een schikkingsvoorstel, maar daar ging de veroordeelde Utrechtenaar niet op in. De uploader moet de proceskosten betalen en details geven over zijn werkwijze.

De rechtbank Midden-Nederland heeft Stichting Brein in het gelijk gesteld en Utrechtenaar Van S. schuldig bevonden aan het inbreuk maken op auteursrechten. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij tussen 2013 en 2018 grote hoeveelheden films en series heeft geupload en verspreid via usenet- en bittorrentsites Place2Home.org en Place2home.net. Hij was daar onder het alias Starlight actief en ook betrokken bij het beheer van de websites. Beide sites gingen vorig jaar na acties van Brein offline.

Volgens het vonnis moet de veroordeelde uploader onder andere alle op Usenet geplaatste werken verwijderen en Brein een kopie of back-up verstrekken van de Place2Home-websites. Volgens de uitspraak moet Van S. ook 'alle bekende informatie verstrekken' over de bij hem bekende personen die betrokken waren bij Place2Home.

Als de Utrechtenaar dat niet doet, kan Stichting Brein een dwangsom van 5000 euro per dag opeisen. Dat kan oplopen tot maximaal 150.000 euro. Omdat de Utrechtenaar de zaak heeft verloren, draait hij op voor de proceskosten. Die zijn door Brein begroot op 13.036,44 euro en dat bedrag is door de rechtbank goedgekeurd.

Stichting Brein heeft onder andere chatlogs en WhatsApp-gesprekken als bewijs aangedragen. Daarin heeft de veroordeelde het over het uploaden van 500GB aan series in films en korte tijd. Ook heeft hij het daarin over het treffen van back-upvoorzieningen in het geval van notice-and-takedown-verzoeken.

Van S. en zijn advocaat stelden dat Stichting Brein niet-ontvankelijk is in haar vordering, omdat de stichting onvoldoende overleg gevoerd zou hebben om tot een oplossing te komen. De rechtbank wijst dat af omdat de stichting voordat het tot een rechtszaak kwam een schikkingsvoorstel heeft gestuurd. Daarin verzocht Brein aan Van S. om te stoppen met zijn handelen en een bedrag van 10.000 euro te betalen. Ook stelde Brein voor om dat bedrag te verlagen als Van S. mee zou werken bij het in kaart brengen van zijn eigen activiteiten en zijn samenwerking met de usenetprovider die 'achter de schermen aan de touwtjes zou trekken'.

Brein schrijft dat vier andere grote uploaders van Place2Home eerder wel geschikt hebben en het dus niet op een rechtszaak aan hebben laten komen. Die uploaders hebben aangegeven dat de Place2Home-sites dezelfde eigenaar hadden als usenetabonnementenverkoper Newsconnection.