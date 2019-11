Nvidia geeft Quake II RTX grafische upgrade

Nvidia heeft een update uitgebracht voor zijn Quake II-remaster met ondersteuning voor raytracing. Versie 1.2 bevat verbeterde textures, lichteffecten onderwater en verbeterde weergave van glas. Monitoren in de game worden nu ook met raytracing gerenderd.

Nvidia zet de veranderingen in Quake II RTX uiteen in een uitgebreide aankondiging en daarbij staan ook interactieve vergelijkingen met versie 1.1. Volgens de gpu-maker zijn er vierhonderd textures bijgewerkt en is water realistischer gemaakt door de weergave van zonnestralen onder water en reflecties in de golfslag.

De game heeft ook nieuwe grafische opties gekregen. Zo kan er nu gekozen worden voor een dynamische resolutie. Daarbij probeert de game een bepaalde framerate aan te houden en wordt de resolutie aangepast aan de hand van de informatie in beeld. Gebruikers kunnen daarbij de minimale en maximale resolutie instellen.

Quake II RTX-versie 1.2 is binnen te halen via Steam of via de Nvidia-website. De remaster van de klassieke shooter uit 1997 kwam in juni dit jaar uit. De gratis versie bevat drie levels uit de sharewareversie. Door de volledige game te kopen zijn alle levels speelbaar met raytracing.

Van links naar rechts: versie 1.2 (raytracing), versie 1.1 (raytracing), versie 1.1 (opengl, zonder raytracing)