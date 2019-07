Originele Doom, Doom II en Doom 3 komen naar Nintendo Switch, Xbox One en PS4

De eerste Doom-game, die in 1993 werd uitgebracht, is verschenen in de Nintendo eShop. Ook de opvolgers Doom II en Doom 3 waren in de downloadwinkel te zien. Inmiddels zijn de pagina's echter weer verwijderd.

De komst van de klassieke Doom-games naar de Switch was niet aangekondigd. Vrijdagmiddag zijn de drie delen plots verschenen in de Nintendo eShop, maar snel daarna werden de pagina's weer verwijderd. Dat werd opgemerkt door website NintendoLife. Ook Tweakers heeft de pagina's in de eShop kunnen zien.

In de omschrijving stond dat de klassieke Doom-games opnieuw uitgebracht werden ter ere van de 25e verjaardag van Doom. De Switch-versies bevatten naast de originele inhoud ook uitbreidingen met extra levels. Bij Doom II gaat het volgens de beschrijving om twintig levels die door de community zijn gemaakt, onder toezicht van de ontwikkelaars.

De eerste twee Doom-games stonden voor 4 pond per stuk te koop en hebben beiden een lokale multiplayeroptie en mogelijkheid voor co-op met vier spelers. Doom 3 stond in de eShop voor 8 pond en die game komt inclusief twee uitbreidingen.

Het lijkt erop dat Nintendo de pagina's te vroeg online heeft gezet. Vermoedelijk volgt later een officiële aankondiging. Bethesda's moderne versie van Doom uit 2016 was al beschikbaar voor de Nintendo Switch en ook de nieuwe game Doom Eternal komt naar de Nintendo-console.

Update, zaterdag: Bethesda heeft tijdens QuakeCon de komst van de oude Doom-games officieel aangekondigd. De games verschijnen ook voor de Xbox One en de PlayStation 4.