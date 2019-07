Gerucht: WhatsApp-account kan in toekomst op meerdere apparaten gebruikt worden

Volgens WABetaInfo wordt het in de toekomst mogelijk om WhatsApp op verschillende apparaten te gebruiken met hetzelfde account. Momenteel kan dat niet, omdat de app gekoppeld is aan het telefoonnummer van de gebruiker.

De nieuwe functionaliteit zou het mogelijk maken om bijvoorbeeld een WhatsApp-account tegelijkertijd op een iPhone en een iPad te gebruiken, of op een iOS-apparaat en een Android-toestel. Ook zou het mogelijk worden om WhatsApp op een computer te gebruiken zonder actieve koppeling met het account op een smartphone zoals nu.

Berichten zouden nog steeds opgeslagen worden op de apparaten van gebruikers en gesynchroniseerd worden tussen verschillende installaties. WhatsApp gaat ook zijn eind-tot-eindversleuteling verbeteren, claimt WABetaInfo. Eerder verschenen er al screenshots van een iPad-versie van WhatsApp. Die is nog niet uitgebracht en dat zou samenhangen met de komst van de nieuwe functionaliteit. Wanneer de veranderingen daadwerkelijk doorgevoerd worden, is nog niet duidelijk.

WABetaInfo heeft geen concreet bewijs van de functionaliteit en brengt het daarom zelf als gerucht, maar de website claimt informatie te hebben over de features die worden ontwikkeld. De website heeft vaker vroegtijdig informatie over WhatsApp naar buiten gebracht die bleek te kloppen, waaronder de integratie van WhatsApp in de Facebook-infrastructuur en de komst van WhatsApp naar KaiOS.