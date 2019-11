WhatsApp voegt 'From Facebook'-logo toe aan interface

WhatsApp is bezig met het toevoegen van het 'From Facebook'-logo aan de interface. Dat blijkt uit screenshots van de bèta van de Android-versie. Het was al langer duidelijk dat WhatsApp het logo ging voeren om duidelijker te maken dat de app eigendom is van het socialemediabedrijf.

Screenshot van het logo in WhatsApp

Het logo komt naar voren op het splashscreen bij het openen van de app en in de instellingen, zegt Android Police. Een test met versie 2.19.331-bèta laat het logo inderdaad op die twee plekken zien, al staat hij bij versie 2.19.330, momenteel de stabiele versie, alleen in de instellingen. Ook in Nederlandstalige versies van de chatapp staat de tekst 'From Facebook' en geen Nederlandse vertaling.

Het was al langer duidelijk dat het logo in WhatsApp zou komen, maar Facebook had niet gezegd wanneer het zou gebeuren. De bèta bevat ook meer functies van een donkere modus voor de chatapp. Die is er nu nog niet.

Het is onbekend of de bèta ook de problemen met het accuverbruik oplost. Gebruikers van WhatsApp op diverse merken smartphones klagen dat de chatapp in de afgelopen week de accu sneller leeg slurpt dan voorgaande versies, waardoor telefoons minder lang meegaan. WhatsApp heeft nog niet op de klachten gereageerd.