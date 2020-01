Facebook test donkere modus in app bij meer gebruikers

Facebook test de donkere modus in de eigen app bij meer gebruikers, zo meldt Android Police op basis van tips. Sinds woensdagavond kreeg de site veel meer meldingen van gebruikers die de donkere modus tegenkwamen in de Facebook-app.

In het artikel van Android Police staan ook meer screenshots van de donkere modus. Daaruit blijkt dat gebruikers in de huidige test een witte balk zien met tabbladen bovenaan, maar alle posts staan in een gedeelte met donkere achtergrond. Het is onbekend of dat het uiteindelijke uiterlijk van de donkere modus zal worden.

Facebook liet al eerder de donkere modus voor desktops zien. Ook is het bedrijf bezig met een donkere interface voor Instagram en zit de functie in de meest recente bèta van WhatsApp. Facebook Messenger kreeg de donkere variant al eerder. De stappen volgen nadat Google en Apple aankondigden de donkere modus toe te voegen aan hun mobiele besturingssystemen. Google zette een donkere modus in Android 10, dat afgelopen zomer uitkwam. De donkere modus zit ook in Apples iOS 13, dat eind september verscheen.