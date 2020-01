'Apps Facebook Messenger gaan vergrendeling met gezichtsherkenning krijgen'

Volgens reverse-engineeer Jane Manchun Wong, die vaker met dit soort nieuws naar buiten komt, werkt Facebook aan de toevoeging van gezichtsherkenning aan de iOS- en Android-versie van Messenger. De data daarvan wordt niet naar Facebook verzonden, staat in de beschrijving.

Wong baseert de uitspraak op haar eigen speurwerk in de code van Facebooks app. In de tekst wordt gesproken van Face ID, wat een Apple-functie is, maar de tekst is gevonden in de code van de Android-versie van de app, wat doet verwachten dat de functie naar zowel Android als iOS komt.

Het valt daarnaast te verwachten dat Facebook de systeemimplementaties van biometrische authenticatie gaat gebruiken voor Messenger. Als dat het geval is, dan kan Facebook ook inderdaad niet bij de gegevens die door het os behandeld worden bij een gezichtsherkenning: noch iOS noch Android geven dat prijs aan apps die de biometrics-tech gebruiken.

In een screenshot is te zien dat er de optie is om Messenger op slot te doen na iedere exit, of een minuut, kwartier of uur daarna. Dit om persoonlijke gesprekken te beschermen tegen inzien door derden.