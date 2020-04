Facebook brengt Messenger-apps voor Windows en macOS uit

Facebook heeft desktop-apps voor zijn Messenger-dienst op Windows en macOS uitgebracht. Tot nu toe was Messenger alleen via mobiele apps of via de browser te gebruiken.

Met de komst van Messenger voor macOS en Windows hoeven gebruikers volgens Facebook 'niet steeds hun browser in de gaten houden wanneer ze een call verwachten van hun vrienden'. De release volgt op een stijging van gebruik van Messenger: door de maatregelen vanwege het coronavirus zou het gebruik van Messenger op desktop via browsers vorige maand wereldwijd verdubbeld zijn.

De programma's maken groepsgesprekken mogelijk en bieden ondersteuning voor notificaties op de besturingssystemen. Daarnaast ondersteunen de desktopprogramma's weergave in donkere modus. Verder bieden ze dezelfde functionaliteit als de mobiele apps, is de belofte, inclusief gebruik van emoji's en gifs.