Sony maakt prijzen en beschikbaarheid XH80-lcd-tv's bekend

Sony heeft de XH81-, XH80- en X70-tv's beschikbaar gemaakt in Nederland en België. Dit zijn de nieuwe lcd-tv's van de fabrikant, die 4k-resolutie en hdr bieden. De XH-modellen draaien het Android TV-platform.

Het duurste model in de nieuwe lcd-lijn is de KD-85XH80 met zijn 85"-scherm. De adviesprijs is 2999 euro. De goedkoopste tv in het aangekondigde lcd-assortiment is de KD-43X70 van 749 euro. De XH80 en XH81 bevatten een X1-processor, draaien Android TV op basis van Android 9 en ondersteunen Dolby Vision hdr-formaat. Modellen in deze series vanaf 55 inch krijgen een X-Balanced Speaker met compatibiliteit met Dolby Atmos. De XH80 en XH81 kunnen overweg met Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, Amazon Alexa-apparaten en slimme luidsprekers.

De X70-tv's draaien Sony's eigen smart-tv-platform met een eigen webbrowser en toegang tot Netflix en YouTube. Sony kondigde begin dit jaar zijn high-endlijn bestaande uit A9- en A8-oled-tv's en de ZH8, XH95 en XH90 met lcd-panelen aan. De ZH8, XH95 en XH90 beschikken over fald , de XH81-, XH80- en X70-tv's doen dat niet en hebben ook geen hdmi 2.1.

Sony KD-85XH80