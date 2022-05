Sony brengt XH90-lcd-tv's met 4k120Hz-paneel, fald-backlight en hdmi 2.1 uit

Sony is begonnen met de verkoop van zijn 4k-lcd-tv's in de XH90-serie. De high-end modellen hebben een full array local dimming-backlight voor hdr-weergave. Het 55"-model kost 1499 euro en de grootste 85"-uitvoering kost 3499 euro.

De tv's in Sony's XH90-serie zijn beschikbaar in de formaten 55", 65", 75" en 85". Allemaal hebben ze een paneel met een 4k-resolutie dat beelden met 120fps kan weergeven, al is daar nog een 'toekomstige software-update' voor nodig volgens Sony. Omdat de tv's zijn voorzien van een hdmi 2.1-aansluiting zijn ze voorbereid op de next-genconsoles van Sony en Microsoft.

Sony voorziet de XH90-tv's van zijn X1-beeldprocessor en ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos. De 65"-tv en de grotere modellen hebben Sony's Acoustic Multi-Audio-systeem, waarbij het schermoppervlak wordt gebruikt als klankkast. Dat moet ervoor zorgen dat het lijkt alsof het geluid precies van de plek komt waar de actie of het gesprek zich afspeelt.

Verder hebben de XH90-tv's een Netflix Calibrated Mode en draaien ze op Android TV. Ook is er Apple Airplay-ondersteuning geïntegreerd en is er een koppeling te maken met Amazon Alexa. Eerder bracht Sony al de duurdere XH95-modellen uit met X1 Ultimate-processor en IMAX-modus. Ook verschenen er al goedkopere modellen in de XH80-serie.