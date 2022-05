De XH90-4k-lcd-tv krijgt volgens Sony nog gewoon de firmware-updates voor de toevoeging van VRR en ALLM. Er waren berichten dat Sony hier van af zou zien. Het is een techniek waarvan een goede implementatie op tv's echter niet zo eenvoudig blijkt.

Een woordvoerder van Sony Benelux laat weten dat Sony Europe het volgende statement geeft ten aanzien van de vraag of Variable Refresh Rate en Auto Low Latency Mode nog komen naar de XH90: 'Vanaf nu verwachten we nog steeds dat VRR en ALLM in de toekomst voor XH90 zullen worden toegevoegd via een firmware-update.'