De nieuwste generatie gameconsoles van Microsoft en Sony is voorzien van een HDMI 2.1-uitgang. Hiermee is het mogelijk om 4k-beelden met 120fps weer te geven. Tenminste, als je ook een tv hebt die voorzien is van HDMI 2.1 om al deze beelden te laten zien. De HDMI 2.1-specificatie is al weer drie jaar oud, maar tot nu toe waren er nog maar weinig apparaten te koop die er gebruik van maken. Ook Sony, het merk dat met de afgelopen consolegeneratie de grootste aantallen wist te verkopen, deed tot nu toe nog niet veel met de nieuwste generatie HDMI.

Eerder dit jaar introduceerde Sony de XH90, de televisie die we in deze review bekijken. Deze tv is voorzien van twee HDMI 2.1-aansluitingen en van een full array local dimming backlight. Hoewel de hardware geschikt is voor HDMI 2.1, was de software dat tot voor kort niet. Vorige maand kwam er een update uit die 120fps-weergave van 4k-beelden mogelijk maakt. Hiermee is de XH90 software nog niet af, want een variabele refresh rate en auto low latency mode komen pas later via een update beschikbaar.

De fald-backlight van de XH90 moet een betere hdr-weergave mogelijk maken, waarbij de formaten HDR10, Hybrid-Log Gamma en Dolby Vision worden ondersteund. Ook kan de fald-backlight worden ingezet om beweging scherper weer te geven door snel aan en uit te schakelen. Door dit op een slimme manier te doen levert deze functie, die X-motion Clarity heet, wel scherpere beweging op, maar zie je het beeld niet knipperen. Er is uiteraard smart-tv in de vorm van Googles Android TV.

De XH90 maakt gebruik van Googles Android TV en is te koop in vier verschillende maten, van 55 tot en met 85 inch. Hiervan hebben wij in deze review de kleinste getest. De grote maten, vanaf 65", zijn voorzien van twee extra tweeters aan de zijkanten, zodat het lijkt alsof het geluid uit het scherm komt. Ons 55"-testmodel heeft echter slechts twee luidsprekers aan de onderkant. Ten tijde van het schrijven van deze review was de 55"-versie van de XH90 in de Pricewatch te vinden voor ongeveer negenhonderd euro.