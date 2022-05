Sony brengt update uit voor ondersteunen 4k met 120fps op ZH8- en XH90-televisie

Sony is begonnen met het uitbrengen van de update voor de ZH8 en de XH90 waarmee de tv's ondersteuning krijgen voor 4k met 120fps. Deze combinatie is mogelijk met HDMI 2.1; de twee modellen ondersteunen deze standaard. Deze en veel andere features ontbraken bij release.

Sony Europe laat aan FlatpanelsHD weten dat het is begonnen met het uitbrengen van de update voor deze twee modellen. Het is nog onduidelijk wanneer de update voor de XH90 precies beschikbaar komt. Voor de ZH8 staat de firmware-update al online. De beschrijving bij de update maakt duidelijk dat het gaat om de toevoeging van ondersteuning voor 4k en 120Hz.

Het is niet duidelijk of de update ook betekent dat 8k en 60Hz mogelijk wordt op de ZH8-8k-tv. Dat zou wel het geval moeten zijn, aangezien dat wat de benodigde bandbreedte betreft net binnen de 40 of 48Gbit/s van de HDMI 2.1-standaard valt. Bij 8k60 is dat alleen het geval bij 4:2:0 chroma subsampling en dus de toepassing van kleurcompressie.

Er is Sony waarschijnlijk veel aan gelegen om deze update zo snel mogelijk uit te brengen, aangezien specifiek deze twee televisies worden gebruikt in een Sony-campagne met de 'Ready for PlayStation 5'-aanduiding. Deze huidige firmware-update is in dat kader erg belangrijk, omdat de weergave van 120fps bij een 4k-resolutie anders niet mogelijk is.

De PS5 ondersteunt net als de Xbox Series S en X 120fps, maar die framerate in combinatie met een 4k-resolutie heeft HDMI 2.1 nodig op televisies. De ZXH8 en de XH90 hebben HDMI 2.1-aansluitingen, maar veel features die bij de standaard horen, ontbraken bij de release van deze tv's en zouden later volgen via updates. Vanaf het begin was al wel e-arc aanwezig bij beide tv's en de huidige update maakt 4k120 mogelijk. Twee optionele andere features van HDMI 2.1, te weten allm en vrr , komen volgens Sony op een later moment beschikbaar voor de XH90 via een update. De ZH8 krijgt die twee features wellicht niet. Overigens krijgt de ZG9 ook nog de mogelijkheid voor 4k120 en 8k60 via een toekomstige firmware-update.

De ZH8 is beschikbaar in 75" en 85" en heeft een enkele HDMI 2.1-aansluiting. De XH90 is een 4k-tv, heeft twee HDMI 2.1-aansluitingen en is beschikbaar in vier formaten: 55", 65", 75" en 85". In beide gevallen gaat het om lcd-tv's.