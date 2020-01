Drie jaar geleden introduceerde Sony op de CES in Las Vegas de A1-oledtelevisie. Bij deze tv kwam het geluid daadwerkelijk uit het scherm, doordat er spreekspoelen achter op het oledpaneel waren aangebracht. Sindsdien heeft Sony deze methode van geluid opwekken toegepast op alle oledtelevisies die het uitbracht. Bij de lcd-modellen is het niet zo eenvoudig om het geluid daadwerkelijk uit het scherm te laten komen, doordat een lcd uit veel meer lagen bestaat en dus veel dikker is. Bij het nieuwe ZH8-model is nieuwe techniek toegepast waardoor het geluid uit de rand naast het scherm komt zonder dat er luidsprekers zichtbaar zijn.

De ZH8 zal worden verkocht in de maten 75" en 85". Ze zijn voorzien van een full array local dimming- backlight voor een mooiere hdr-weergave. De formaten hdr10, hlg en Dolby Vision worden ondersteund. Traditiegetrouw heeft Sony niet bekendgemaakt hoeveel zones de fald-backlight telt; die zullen we dus zelf moeten tellen als we een reviewmodel te leen hebben. Ook zullen we dan weten wat de maximale helderheid is, want over dit soort specificaties doet Sony nooit uitspraken.

De ZH8 is prachtig afgewerkt en heeft een strak ontwerp. De randen rondom het scherm zijn van metaal en ook de voeten, aan weerskanten van de behuizing, zijn van luxe afgewerkt metaal gemaakt. De voeten kunnen ook dichter naar het midden worden bevestigd, zodat de ZH8 op een wat smaller televisiemeubel kan worden geplaatst.

Midden onder het scherm is een Sony-logo zichtbaar. Daaronder is een smalle uitstulping aangebracht, met daarin de infraroodontvanger en een statusled. Ook zijn hier twee microfoons geplaatst om de tv op een afstand door middel van spraak te kunnen bedienen. De gebruikte spraakassistent is die van Google, omdat de tv op Android TV draait. Als je liever niet wil dat de tv constant staat te luisteren in je huis, kun je in het menu de microfoons uitschakelen. De spraakassistent is dan nog steeds te gebruiken door de daarvoor bestemde knop op de afstandsbediening te gebruiken.

De microfoon in de afstandsbediening kan niet alleen met de spraakassistent worden gebruikt, hij kan ook worden ingezet om het luidsprekersysteem automatisch te laten afstemmen op de akoestiek van je kijkruimte. Deze mogelijkheid zit al een tijdje op de televisies van LG, maar bij die toestellen lijkt de meting geen enkele invloed te hebben op het uiteindelijke geluid. Laten we hopen dat de implementatie van Sony beter is.

De afstandsbediening heeft er dit jaar een handige functie bijgekregen in de vorm van verlichte toetsen voor in het donker. Dit hebben we vaker gezien bij afstandsbedieningen van high-end televisies, maar zo mooi als bij Sony zagen we het nog niet eerder. Je hoeft er namelijk geen knop voor in te drukken. Er zit een omgevingslichtsensor in de remote, zodat de verlichting alleen in het donker aangaat. Het inschakelen gebeurt vanzelf nadat je hem oppakt, doordat er ook een bewegingssensor aanwezig is. Na zeven seconden gaat de verlichting vanzelf weer uit.

De opvallendste nieuwe feature is natuurlijk het audiosysteem op de ZH8. Dit heeft ondersteuning voor Dolby Atmos. We hebben geen Atmos-content kunnen beluisteren, maar we hebben niet de illusie dat het audiosysteem daadwerkelijk surroundgeluid kan weergeven. Wat het wel goed doet, en dat hebben we kunnen beluisteren in een afgesloten ruimte, is je laten denken dat het geluid daadwerkelijk uit het scherm komt.

De ZH8 heeft achterop twee woofers, door Sony onterecht subwoofers genoemd, en onderaan een paar breedbandluidsprekers die over twee spreekspoelen per stuk beschikken. Daarnaast zijn er twee 'frame tweeters' die schuin achter de randen aan de zijkanten zijn gemonteerd op driekwart van de schermhoogte. Het zijn een paar pi√ęzotweeters die door middel van een veer tegen een speciaal daarvoor aangebrachte uitstulping aan de binnenkant van de aluminium profielen aanduwen. Hierdoor worden de trillingen overgebracht op de randen naast het scherm, die op hun beurt de lucht in trilling brengen.

De eerste indrukken naar aanleiding van onze korte luistersessie zijn erg positief. De hoge tonen werden door de frametweeters mooi helder weergegeven en stemmen waren prachtig duidelijk te verstaan. Het geheel klonk ook mooi ruimtelijk. Mocht je de luidsprekers in de tv toch niet afdoende vinden, dan kun je de tv als centerspeaker in een surround-luidsprekeropstelling met een av-receiver gebruiken.

De ZH8 draait zoals gezegd Android TV van Google. Sony heeft het uiterlijk van de interface hier en daar wat aangepast. Wij waren gecharmeerd van het nieuwe externe inputmenu, dat je naar eigen inzicht kunt aanpassen: handig. We hebben nog geen prijzen doorgekregen en ook weten we nog niet wanneer de ZH8 beschikbaar zal zijn.