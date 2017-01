Door Sim Kranenburg, zondag 8 januari 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

Sony is een pionier als het op oled-techniek aankomt. Al in 2008 bracht het bedrijf de eerste oled-televisie op de markt: de XEL1. Deze allereerste commercieel verkrijgbare oled-televisie had een schermdiagonaal van slechts 11" en moest maar liefst drieduizend euro opbrengen. Ook maakt Sony al vele jaren dure oled-schermen voor de film- en broadcast-industrie die worden ingezet als referentiemonitor. Toch is het Sony niet gelukt om de oled-panelen op te schalen naar grote maten voor in de huiskamer.

Voor zijn allereerste oled-televisie is Sony daarom, net als andere fabrikanten die oled-tv's maken, in zee gegaan met LG Display. Tijdens de persconferentie op de CES toonde Sony deze eerste grote oled-tv; de A1 Bravia oled.

Uiteraard is de A1 geschikt voor hdr-weergave waarbij Dolby Vision en hdr10 op dit moment al worden ondersteund. Later dit jaar zal daar middels een update hybrid log gamma bijkomen. Over ondersteuning van het nieuwste hdr-formaat van Technicolor was op dit moment nog niets bekend, maar het heeft er alle schijn van dat dit formaat niet ondersteund zal worden. Tijdens een presentatie van LG's W7-oled werd namelijk duidelijk dat daar ondersteuning in de hardware voor nodig is; alleen een software-update zal dus niet volstaan.

Het uiterlijk van de A1 is erg strak vormgegeven want naast het oled-paneel, met rondom zeer smalle bezels, valt er geheel niets te zien aan de voorkant. Het scherm staat, zonder voet, op het tv meubel zodat niets afleid van het beeld. Er zijn dus ook geen luidsprekers zichtbaar. Dat is bij wel meer televisies het geval, maar over het algemeen zijn de luidsprekers dan naar beneden gericht onderin de behuizing gemonteerd. Aangezien er bij de A1 geen ruimte onder het scherm zit is deze oplossing niet mogelijk.

Sony maakt bij de A1 gebruik van een uniek audiosysteem dat Acoustic Surface is gedoopt. Het is een verborgen geluidssysteem waarbij het geluid uit het beeldpaneel komt. Dat klinkt behoorlijk futuristisch maar de werking van het systeem is eigenlijk doodsimpel en precies hetzelfde als bij zo'n beetje elke andere luidspreker; door middel van een spreekspoel en een magneet. Alleen is de spreekspoel niet verbonden met een luidsprekerconus, maar wordt het oled-paneel erdoor in trilling gebracht.

Er zitten vier spreekspoelen achter het scherm die per twee zijn gebundeld zodat er twee stereokanalen zijn. Als je een beetje verstand hebt van luidsprekers hebt zul je nu waarschijnlijk denken dat een plat beeldpaneel geen ideale luidspreker vormt. Zo heb je voor een goede laagweergave eigenlijk een klankkast nodig om akoestische kortsluiting te voorkomen. Sony heeft daarom aan de achterkant een subwoofer verstopt in de kickstand die het scherm aan de achterkant overeind houdt.

We hebben het systeem kunnen beluisteren tijdens een demonstratie in een aparte afgesloten ruimte op de CES en de geluidskwaliteit was opvallend goed. Het voelt volkomen natuurlijk aan dat het geluid uit het scherm komt en niet van onder of naast het scherm. Dit is ook de reden dat er in de bioscopen altijd luidsprekers achter het scherm zijn geplaatst. De geluidskwaliteit kan zich zeker meten met een betaalbare soundbar, al presteren de wat duurdere audiosystemen natuurlijk wel beter.

We hebben vanuit verschillende posities geluisterd en daarbij viel op dat het geluid recht van voren aanzienlijk beter klinkt dan wanneer je schuin voor de tv zit. Het is overigens niet zo dat het geluid onder een hoek slecht klinkt, maar midden voor het scherm is het stereobeeld duidelijk veel mooier. Dit komt doordat hoge tonen zich vooral in een rechte lijn voortplanten. Veel tweeters hebben dan ook een bolle vorm om het afstraalgedrag te verbeteren. Toch is het een mooie oplossing die duidelijk beter klinkt dan de naar beneden gerichte luidsprekers die in de meeste andere moderne televisies te vinden zijn.

De A1 staat door de kickstand een beetje achterover en helaas is de hellingshoek niet aan te passen. Vooral als de tv op een hoog meubel is geplaatst ziet dat er wellicht een beetje raar uit. Het is ook mogelijk om de tv aan de muur te bevestigen, maar omdat naast de subwoofer ook alle aansluitingen en de voeding in de kickstand zijn ondergebracht kan deze niet worden verwijderd, enkel ingeklapt. Er zijn vesa-schroefgaten in aangebracht waarmee hij aan een standaard muurbeugel kan worden bevestigd. Hierbij komt het dunne oled-paneel dus relatief ver bij de muur vandaan te hangen. Als de tv aan de muur is bevestigd doet de kickstand dienst als een scharnier waarmee de hoek van het scherm in verticale richting kan worden aangepast.

Volgens Sony biedt de A1, ondanks dat er van hetzelfde LG-paneel gebruik is gemaakt, een betere beeldkwaliteit dan andere oled-televisies doordat er eigen beeldverwerking is toegepast. Deze claim onderschrijven wij niet; het beeld zag er tijdens de demonstraties zeker zeer goed uit, maar niet beter dan we van andere oled-televisies gewend zijn.

Sony heeft bevestigd dat de Bravia A1 naar de Benelux komt, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk wat de televisie moet gaan kosten, maar gezien de prijs van vergelijkbare oled-tv's van andere fabrikanten, schatten we dat je zelfs voor het kleinste model van 55" al zo'n vierduizend euro kwijt zal zijn.