Sony demonstreert op de CES zijn Cledis-systeem voor videomuren. Het systeem bestaat uit panelen van ongeveer 40x46cm, die uitgerust zijn met rgb-leds. Net als bij oledschermen is er geen backlight, waardoor zwart optimaal weergegeven kan worden.

Het scherm op de CES-stand van Sony heeft afmetingen van 9,7 bij 2,7 meter en een resolutie van ongeveer 8000 bij 2000 pixels. De muur bestaat uit 150 losse panelen, die per stuk 40x46cm groot zijn en een resolutie van 320x360 pixels hebben.

Voor iedere pixel worden relatief weinig rgb-leds gebruikt die met veel tussenruimte van elkaar zijn gemonteerd, waardoor 99 procent van het oppervlak zwart is. Hierdoor wordt omgevingslicht grotendeels geabsorbeerd en dat levert een goede zwartweergave op. De afzonderlijke pixels zijn van dichtbij wel duidelijk te onderscheiden door de lage pixeldichtheid. Bij het weergeven van zwart beeld blijven de pixels uitgeschakeld, wat een zeer hoog contrast oplevert. Net als bij oledschermen werkt het systeem zonder backlight.

In de praktijk is de overgang tussen de verschillende panelen vrijwel niet te zien. Alleen als je van zeer dichtbij naar het scherm kijkt onder een bepaalde hoek, zijn er in sommige omstandigheden subtiele randen te zien tussen de individuele panelen. Vanaf een kijkafstand van een paar meter zijn die randen niet waar te nemen. Ieder paneel wordt actief gekoeld met twee ventilatoren die aan de achterkant zijn geplaatst.

Om de panelen samen een beeld te laten vormen maakt Sony een displaycontroller. Een individuele controller kan videobeelden tot 4k-resolutie weergeven op maximaal 72 panelen. Het is mogelijk om tot maximaal twintig controllers te synchroniseren. Dat maakt een videomuur bestaande uit 1440 panelen mogelijk, met een totale resolutie van ongeveer 167 megapixel.

Volgens Sony is de maximale helderheid ongeveer 1000 cd/m² en is de kijkhoek bijna 180 graden. De rgb-leds zijn in staat om 140 procent van het srgb-kleurspectrum weer te geven en kunnen dat doen met beeldmateriaal tot 120fps.

De Clevis-techniek is niet geheel nieuw. Sony toonde een vergelijkbaar muurscherm op een beurs in juni vorig jaar. Sony meldt nu echter dat de techniek volledig gereed is en beschikbaar is en dat klanten de schermen kunnen afnemen voor het maken van videomuren.

Ook op de CES in 2012 toonde Sony een scherm dat voor iedere pixel rgb-leds gebruikt. Destijds demonstreerde Sony de techniek in een 55"-tv met 1080p-resolutie onder de noemer 'Crystal Led'. Toen noemde Sony de techniek een alternatief voor oledtelevisies.