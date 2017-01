Door Julian Huijbregts, zaterdag 7 januari 2017 05:01, 2 reacties • Feedback

DisplayLink demonsteert op de CES een accessoire waarmee vr-headsets draadloos gemaakt kunnen worden. Het bedrijf gebruikt de 60GHz-frequentie en een eigen compressiealgoritme. Het bedrijf wil dat makers van vr-headsets de techniek zelf gaan implementeren.

De opstelling op de CES maakt gebruik van een HTC Vive-bril, waarop een module is geplaatst met daarin een 60GHz-ontvanger en een chip om de beelden te decoderen. DisplayLink gebruikt een eigen compressiemethode en wil daar geen verdere details over geven.

DisplayLink zegt desgevraagd dat het niet van plan is om zelf een accessoire op de markt te brengen om bestaande headsets draadloos te maken. Het bedrijf verwacht dat makers van vr-brillen zullen aankloppen om de techniek te gebruiken en op dit moment lopen er al gesprekken met verschillende merken, aldus een woordvoerder.

Hoewel DisplayLink benadrukt dat het product op de beurs een concept is, lijkt het systeem al goed te werken. We konden de draadloze HTC Vive even uitproberen met Xortex 26XX, een minigame uit HTC's verzameling van vr-demo's The Lab. Daarbij leek er geen merkbare vertraging te zijn ten opzichte van een vr-headset met draad. Volgens de standhouders voegt het systeem ongeveer 1ms aan latency toe en is er nog ruimte voor verbetering.

Het Chinese bedrijf TPCast werkt met steun van HTC ook aan een accessoire om de Vive-headset draadloos te maken. Die module, die we ook op de CES konden uitproberen, werkt op dezelfde 60GHz-band als de techniek van DisplayLink. Het product van TPCast zal wel op de markt komen als add-on voor de Vive. Vanaf maart wordt die module geleverd in China, voor ongeveer 200 euro. Het is de bedoeling dat de module van TPCast ook in andere werelddelen op de markt komt, maar daarvoor moet het bedrijf nog goedkeuring van toezichthouders krijgen.