Add-on die HTC Vive draadloos maakt komt eind oktober uit voor 349 euro

Het accessoire van TPCast waarmee de HTC Vive draadloos is te maken, wordt vanaf 31 oktober geleverd door een Nederlandse webshop. De set van zender en ontvanger die eerder alleen in AziŽ uitkwam kost 349 euro.

TPCast heeft op zijn website gezet in welke Europese landen het accessoire uitkomt en welke webshops het product gaan leveren. Voor Nederland en België noemt het bedrijf daarvoor een aantal Duitse shops en één grote Nederlandse webwinkel. Laatstgenoemde laat klanten nu pre-orders plaatsen en levert de draadloze ontvanger vanaf 31 oktober. Bij alle winkels is de prijs 349 euro.

HTC presenteerde de module van TPCast eind vorig jaar. Aanvankelijk was de module alleen in Azië te koop in een beperkte oplage. De fabrikant beloofde al dat een wereldwijde release zou volgen. Tijdens de CES in januari van dit jaar kon Tweakers de HTC Vive met TPCast-module uitproberen. Eventuele toegevoegde latency bleek daarbij vrijwel niet merkbaar. De zender en ontvanger communiceren op de 60GHz band, waarop snelheden tot 7Gbit/s mogelijk zijn.

Terugkijken: aan de slag met een draadloze HTC Vive op de CES