Nederlandse DroneClash-competitie biedt 50.000 euro prijzengeld

De organisatie van DroneClash stelt een prijzenpot van 50.000 euro in het vooruitzicht voor winnaars. De hoofdprijswinnaar krijgt 30.000 euro. Teams kunnen zich nog aamelden voor de wedstrijd, die begin 2018 zal plaatsvinden.

De organisatie wil met het prijzengeld nieuwe teams aantrekken. De deadline voor aanmelden is daarom uitgesteld naar 15 november. In juli was al bekendgemaakt dat de competitie begin volgend jaar zal plaatsvinden in plaats van eind dit jaar. Dat komt omdat er een groter evenement georganiseerd zal worden, met meer activiteiten rondom drones. DroneClash zal op 13 februari 2018 plaatsvinden.

Eind augustus versimpelde de organisatie de regels voor de antidronecompetitie. In iedere wedstrijd zullen drie teams het tegelijkertijd tegen elkaar opnemen, in plaats van vier. Ook kunnen alle teams volgens het nieuwe ontwerp van de arena zicht houden op hun drones tijdens het vliegen. Voor sommige onderdelen blijft fpv verplicht.

Het prijzengeld wordt voornamelijk verdeeld onder de teams die als eerste, tweede en derde kwalificeren. De grote winnaar krijgt 30.000 euro, voor de tweede plek is 5000 euro weggelegd en de nummer drie ontvangt 2500 euro. Verder zijn er nog drie prijzen te verdienen, die voor het meest autonome team, het meest innovatieve team en de beste piloot. De eerste twee zijn goed voor 5000 euro, laatstgenoemde levert 2500 euro op.

DroneClash werd in maart aangekondigd. De competitie wordt georganiseerd door TU Delft en het achterliggende doel is om de ontwikkeling van antidronetechnologie te stimuleren. Tijdens de competitie moeten teams het met fightdrones tegen elkaar opnemen, terwijl ze hun queendrone moeten beschermen. De drones die dat overleven moeten vervolgens de Hallway of Doom Death and Destruction doorkomen, waar ze bestookt worden met antidronewapens. Als laatste volgt een eindgevecht tegen de 'koninginnedrones'.