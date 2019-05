Wetenschappers van de TU Delft maken autonome miniracedrone

Wetenschappers van de TU Delft hebben een kleine autonome racedrone ontwikkeld. De drone weegt 72 gram en heeft een diameter van 10cm. Het onbemande vliegtuig kan autonoom een parcours afleggen met een kleine camera en een beperkte hoeveelheid rekenkracht.

De snelheid waarmee de Delftse dwergdrone de baan aflegt is vergelijkbaar met die van de snelste grotere autonome racedrones, claimt de TU Delft. Die drones hebben doorgaans betere camera's, krachtiger processors en vaak ook laserscanners om de omgeving te analyseren.

De kwaliteit van de metingen van de sensoren en de camera is van de minidrone is van slechte kwaliteit, vanwege de beperkingen van de omvang en het gewicht. Daarom vertrouwt de drone grotendeels op een model van voorspellingen. Dat model kan de positie van de drone aanpassen op basis van visuele metingen zonder dat een accuraat beeld vereist is. Dat kan de drone door efficiënte algoritmes voor machine vision. De drone kan daardoor met 2m/s rondjes door een klein parcours met vier poortjes vliegen, waarbij het goed kunnen detecteren van de poortjes een van de belangrijkste eigenschappen van de algoritmen is.

Toch is er nog veel te verbeteren volgens het onderzoeksteam. "We zijn op dit moment nog ver verwijderd van de snelheden die goede menselijke droneracers halen. Om de volgende stap te kunnen zetten moeten de besturing, de schatting van positie en snelheid en de computervisie nog beter worden, "zegt Christophe De Wagter van het MAVLab van de TU Delft. De autonome drones moeten op termijn voor andere toepassingen dan alleen racen te gebruiken zijn, volgens het MAVLab, bijvoorbeeld bij het opsporen en het redden van mensen of het afleveren van pakketten.

De onderzoekers hebben hun bevindingen in een paper met de titel Visual Model-predictive Localization for Computationally Efficient Autonomous Racing of a 72-gram Drone gepubliceerd.