Marine maakt met TU Delft waterstofdrone die bijna verticaal stijgt en landt

De Nederlandse Koninklijke Marine, Kustwacht Nederland en TU Delft hebben samen een waterstofdrone ontwikkeld, die bijna verticaal kan landen en opstijgen. Voor het landen en stijgen gebruikt de drone een accu die tijdens het vliegen met waterstof wordt opgeladen.

De Nederdrone is een fixed-wing-drone met een spanwijdte van drie meter en twaalf motoren. De drone heeft in de romp een brandstofcel van 800W en een van koolstofvezelcomposiet gemaakte waterstofcilinder met een capaciteit van 6,8 liter en een druk van 300 bar. Voor het landen en opstijgen kantelen de motoren van de drone niet, vermoedelijk gebruikt de drone de kleppen aan de vleugels om in en uit de stijg- en landingspositie te manoeuvreren.

De drie partijen ontwikkelden de drone om deze als duurzaam alternatief te kunnen gebruiken in dichtbevolkte gebieden of op zee. Om op een appartementencomplex of het achterdek van een schip te kunnen landen, moet een drone verticaal kunnen opstijgen en landen. Dit kost volgens de partijen veel energie, wat weer ten koste gaat van de vliegduur. Voor langere afstanden heeft een drone volgens de partijen vleugels nodig, om efficiënt ver te kunnen vliegen. Daarom worden voor dergelijke fixed-wing-drones die ver kunnen vliegen nu vaak fossiele brandstoffen gebruikt, aldus de makers van de Nederdrone. Waterstofdrones zijn er al wel, maar deze kunnen niet verticaal landen of vliegen 'zeer langzaam'.

Voor het vliegen gebruikt de Nederdrone waterstof, maar tijdens het opstijgen en landen levert de accu extra energie. Deze accu wordt tijdens het vliegen weer opgeladen met de extra energie die de brandstofcel kan leveren. Op die manier heeft de drone na het opstijgen en vliegen nog genoeg energie voor de landing. De Nederdrone is daarnaast uitgerust met twaalf motoren, zodat ook bij het uitvallen van 'enkele' motoren er nog veilig kan worden gevlogen.

Op beelden die de TU Delft van de Nederdrone heeft gemaakt, is te zien dat de 13 kilogram wegende drone niet exact verticaal stijgt. De drone stijgt van een schip op open zee en vliegt daarbij diagonaal weg. De drone heeft een landingsstel met pootjes, waarmee de drone zowel kan stijgen als kan landen. Tijdens testvluchten vloog de drone ruim 3,5 uur, waarmee de drone geschikt zou zijn voor ondersteuning bij verkennings- en inspectietesten, zeggen de Marine en Kustwacht. De kennis die is opgedaan met het project kan volgens de TU Delft worden gebruikt om de luchtvaart groener te maken.