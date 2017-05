Door Sander van Voorst, maandag 29 mei 2017 12:50, 14 reacties • Feedback

De TU Delft, die in december het zogenaamde DroneClash-evenement houdt, heeft alvast een korte demonstratie gegeven van twee technieken om een drone uit de lucht te halen. Dat kan met fel licht of met een net.

Volgens de organisatie van de competitie, MAVLab , gaat het om de eerste twee technieken die tijdens het evenement worden ingezet. Dat gebeurt in de zogenaamde Hallway of Doom Death and Destruction. Om daar te komen, moeten fighterdrones een onderling gevecht in de Battle 1st Arena overleven. Lukt het de machientjes vervolgens om door de gang des doods heen te komen, dan komen ze terecht in het laatste onderdeel: de 4 Queen palace. Daar beschikken de deelnemende teams over een queendrone, die ze moeten verdedigen.

Welke technieken nog meer gebruikt worden in de Hallway of Doom Death and Destruction maakt de organisatie niet bekend. Bart Remes van MAVLab zei eerder tegen Tweakers dat er in de tunnel in ieder geval radar ingezet zal worden en dat teams moeten proberen om tracking te voorkomen. Op de website wordt bovendien vermeld dat 'de gang letterlijk bezet is met elke antidronemaatregel die wij kunnen bedenken'. Teams kunnen deze maatregelen uitschakelen als ze bepaalde, nog onbekende challenges voltooien.

De competitie, die samen met de Nationale Politie wordt georganiseerd, heeft tot doel om de ontwikkeling van antidronetechnologie te stimuleren. Het evenement vindt op 4 december plaats bij Vliegkamp Valkenburg. Teams hebben nog tot 15 september om zich aan te melden.