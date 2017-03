Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 maart 2017 13:18, 48 reacties • Feedback

De TU Delft organiseert een DroneClash-competitie waarbij teams de drones van tegenstanders uit de lucht moeten zien te halen. Het achterliggende doel is om de ontwikkeling van antidronetechnologie te stimuleren.

Bij de competitierondes gaan vier teams met elkaar de strijd aan met fighterdrones en een queendrone. De fighterdrones moeten elkaar bevechten en uitschakelen, terwijl de teams de koninginnendrone moeten beschermen want deze moet overleven.

Elke ronde start in een Battle 1st Arena, waar de vechtdrones elkaar treffen. De systemen die dat overleven komen bij een traject waar ze bestookt worden met diverse antidronetools: de Hallway of Doom Death and Destruction. Het eindgevecht vindt plaats in de 4 Queen palace en draait om de uitschakeling van de koninginnendrones.

Dat moet wel op een veilige manier gebeuren, zegt Bart Remes van organisator MAVLab tegen Tweakers: "Teams krijgen extra punten voor het veilig neerhalen van de tegenstander. Er mag dus niet geschoten worden." Wel denkt hij aan netten en touwen die mogelijk ingezet gaan worden. Ook mogen teams niet elkaars signaal verstoren. "Tegelijkertijd proberen we het zo open mogelijk te houden. We spreken de creativiteit van de teams aan. We houden van tevoren interviews om te weten waar ze aan werken."

Over de 'antidrone’-interventies die de organisatie zelf gaat hanteren in de Hallway of Doom Death and Destruction wil Remes nog niet veel kwijt: "We gaan in ieder geval met een radar in de tunnel werken, waarbij teams tracking moeten voorkomen. Daarnaast kunnen ze netten verwachten."

DroneClash vindt op 4 december plaats bij Valkenburg Airport en wordt georganiseerd door het Micro Air Vehicle Lab van de TU Delft. De competitie haakt aan bij de populariteit van droneracing, maar heeft ook een achterliggend doel om de ontwikkeling van antidrone-instrumenten te stimuleren.

"De ontwikkeling van drones is de afgelopen jaren sterk gegroeid, en je ziet dat ook de ‘antidrone’-industrie groeit. Idealiter houden deze ontwikkelingen elkaar in balans, en zorgen ze voor een verantwoord en veilig gebruik van drones", zegt Bart Remes van het MAVLab. De organisatie houdt daarom een Expo tijdens de competitie, voor bedrijven en ontwikkelaars.