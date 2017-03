Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 maart 2017 12:20, 68 reacties • Feedback

Submitter: SubSense

Verschillende Google-diensten hebben vrijdag last van storing als ze gebruikt worden in combinatie met de Chrome-browser van Google zelf. De problemen zijn te voorkomen door gebruik van Googles QUIC-protocol uit te schakelen.

Gebruikers klagen onder andere op Reddit en Hacker News over de onbereikbaarheid van de Google-diensten zoals YouTube en Gmail. Het uitschakelen van het QUIC-protocol bij chrome://flags/ in de Chrome-browser lijkt in de meeste gevallen soelaas te bieden.

In combinatie met andere browsers lijken de diensten gewoon bereikbaar en ook lijken de storingen alleen op Nederland betrekking te hebben. Google introduceerde het QUIC-protocol in 2013. QUIC staat voor Quick UDP Internet Connections en werkt dan ook via udp . Het kan beveiligde verbindingen tot stand brengen vergelijkbaar met het veelgebruikte tls . De bedoeling is dat het aantal keer dat server en gebruiker heen en weer communiceren om een verbinding tot stand te brengen wordt gereduceerd. Het protocol bevindt zich nog in de experimentele fase.

Update, 15.45: De problemen zouden voorbij moeten zijn volgens Google.