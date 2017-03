Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 maart 2017 12:20, 16 reacties • Feedback

Verschillende Google-diensten hebben vrijdag last van storing als ze gebruikt worden in combinatie met de Chrome-browser van Google zelf. De problemen zijn te voorkomen door gebruik van Googles QUIC-protocol uit te schakelen.

Gebruikers klagen onder andere op Reddit en Hacker News over de onbereikbaarheid van de Google-diensten zoals YouTube en Gmail. Het uitschakelen van het QUIC-protocol bij chrome://flags/ in de Chrome-browser lijkt in de meeste gevallen soelaas te bieden.