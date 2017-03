Door Joris Jansen, vrijdag 17 maart 2017 14:06, 33 reacties • Feedback

Uit interne documenten van Uber, die de website Recode in handen heeft, blijkt dat de zelfrijdende auto's van Uber weliswaar steeds meer kilometers autonoom afleggen, maar dat de veiligheidsbestuurder gemiddeld elke 1,3km moet ingrijpen en het rijden moet overnemen.

Uber maakte in de periode van zes weken nog geen progressie op het gebied van het aantal keer dat inzittende veiligheidschauffeurs in de zelfrijdende auto's moeten ingrijpen en dus de besturing van de computer moeten overnemen. Dat blijkt uit Ubers eigen cijfers om de progressie bij te houden.

Het gaat bij het overnemen van de besturing om niet-routinematige ingrepen, waarbij er geen kans bestond op ongelukken in geval van niet-ingrijpen. Voorbeelden daarvan zijn het ingrijpen als het systeem moeite heeft met onduidelijk wegmarkeringen of het rijden in slecht stormachtig weer. Begin februari moesten de chauffeurs gemiddeld elke 1,3km ingrijpen; een week later verbeterde dit iets en was elke 1,6km een ingreep noodzakelijk. Daarna daalde het naar 1,1km en inmiddels is dit aantal weer terug op gemiddeld een ingreep per 1,3km. Dit blijkt uit gegevens die Recode heeft gepubliceerd.

Het bedrijf maakt wel vorderingen op het gebied van hoe vaak de chauffeurs moesten ingrijpen om ongelukken te voorkomen. Daarbij ging het om ingrepen die anders hadden geleid tot aanrijdingen met personen of ongelukken die minimaal een schadebedrag van omgerekend 4650 euro zouden opleveren. Begin februari was gemiddeld elke 201km een dergelijke ingreep nodig om deze ongelukken te voorkomen. Een week later verslechterde dit cijfer en moest er gemiddeld elke 80km worden ingegrepen. Daarna verbeterde dit cijfer weer en inmiddels ligt het op 315km.

Uit de gegevens blijkt dat Ubers 43 zelfrijdende auto's in Californië, Arizona en Pennsylvania vorige week in totaal 32.756km autonoom hebben gereden. Een week daarvoor, in de eerste week van maart, lag dit aantal kilometers met 35.405 nog iets hoger. In de eerste week van februari reden de auto's nog veel minder grote afstanden op autonoom; het aantal lag toen op 8207km, maar in die week gebruikte Uber nog maar 20 zelfrijdende auto's.