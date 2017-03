Door Bauke Schievink, zaterdag 4 maart 2017 09:13, 35 reacties • Feedback

Uber heeft naar verluidt jarenlang een softwaretool ingezet om overheidsofficials te herkennen die onderzoek deden naar de taxidienst. Inspecteurs werden door de tool, met de naam Greyball, uitgesloten van het aanvragen van ritten.

Het nieuws is afkomstig van The New York Times die meerdere anonieme personen heeft gesproken over de heimelijke softwaretool in de UberX-applicatie. Deze mensen zouden huidige en voormalige werknemers van het bedrijf zijn. Uber zelf heeft op de berichtgeving niet inhoudelijk gereageerd. Volgens de krant heeft Uber jarenlang een tool verborgen in zijn taxi-applicatie waarmee pogingen werden gedaan om overheidsofficials buiten te sluiten, om zo te voorkomen dat zij de dienst konden betrappen op illegale taxiritjes.

Volgens The New York Times heeft de tool de naam Greyball en is deze jarenlang gebruikt. Met de software werden overheidsofficials geïdentificeerd op basis van informatie die in de app werd verzameld, waarna zij buitengesloten werden van het gebruik van Uber. Zo zouden Uber-gebruikers waarvan werd vastgesteld dat zij onderzoek deden naar de taxidienst, geen chauffeurs worden aangeboden. Dit gebeurde zonder dat de overheidsofficial hier weet van had; zo zouden er binnen de app Uber-auto's in de buurt worden getoond, terwijl die in feite niet aanwezig waren. Door 'spookauto's' te tonen zou worden voorkomen dat de bewuste overheidsofficial erin slaagde om een ritje te krijgen.

Onder meer met behulp van creditcardgegevens werd vastgesteld of een gebruiker mogelijk onderdeel uitmaakte van een overheidsorganisatie, aldus The New York Times. Ook gebruikers die vaak de app openden en sluiten waren verdacht. Waar informatie uit de software niet voldoende bleek, werden Uber-medewerkers ingezet om te onderzoeken welke overheidsofficials actief zijn op de taxidienst, onder meer door social media na te trekken. Die informatie werd vervolgens heimelijk ingezet binnen de app.

Greyball zou onderdeel hebben uitgemaakt van een programma dat Vtos heet, ofwel violation of terms of service. Binnen dat programma probeerde Uber om mensen buiten te sluiten die zich niet aan de voorwaarden van de app hielden. Het bedrijf heeft toegegeven dat het een programma heeft om het overtreden van de voorwaarden te detecteren, maar wilde niets loslaten over het Greyball-programma.

The New York Times meldt dat Greyball jarenlang is gebruikt, en waarschijnlijk tot in 2015 is doorgegaan. In verscheidene grote Amerikaanse steden werd de software gebruikt, onder meer in plaatsen waar Uber inmiddels is verboden.