WSJ: FBI onderzoekt of Uber illegaal software gebruikte om concurrent te volgen

De FBI doet onderzoek naar het Hell-programma dat Uber gebruikte. Met dit programma probeerde Uber auto's van zijn concurrent Lyft te traceren, om daar met een eigen aanbod op in te kunnen spelen.

De FBI onderzoekt of Uber illegaal software inzette tegen de bedrijfsvoering van zijn concurrent, schrijft de WSJ op basis van informatie van bronnen die bekend zijn met het onderzoek. Met zijn Hell-programma kon Uber naar verluidt van 2014 tot 2016 Lyft-bestuurders volgen.

Hiertoe maakte de taxidienst onder andere nep-accounts van niet bestaande Lyft-chauffeurs aan om vervolgens een locatie te spoofen. Hiermee kreeg Uber gegevens over de beschikbaarheid van Lyft-auto's op plekken. Later kon Uber ook individuele Lyft-bestuurders volgen. Uber kon zo onder andere zelf snel ritten aanbieder op plekken waar Lyft ondervertegenwoordigd was, en detecteren welke chauffeurs voor beide diensten reden, om ze een beter aanbod te doen.

De aanduiding Hell zou bedacht zijn omdat het programma het tegenovergestelde vormde van Heaven View, het programma waarmee Uber zijn eigen chauffeurs kon monitoren.