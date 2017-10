Alphabet investeert een miljard dollar in Lyft

Alphabet investeert omgerekend 845 miljoen euro in Lyft, het taxibedrijf met online platform. Na deze investering komt de waardering van het bedrijf uit op een totaal van 11 miljard dollar, of iets meer dan 9 miljard euro. Onderdeel van de investering is dat David Lawee, kopstuk van Alphabets investeringstak CapitalG, in het bestuur van Lyft komt.

In een korte bekendmaking stelt Lyft dat het sinds het begin van dit jaar het bereik van het bedrijf van 54 procent van de bevolking heeft getild naar 95 procent. Hoe groot dat percentage bij concurrent Uber momenteel is, is niet duidelijk. Geruchten over de flinke investering maakten in september al de ronde.

Google-moederbedrijf Alphabet en Lyft hebben al langer een handelsrelatie met elkaar. In mei kwam naar buiten dat Alphabet-dochter Waymo met Lyft zou gaan samenwerken aan de ontwikkeling en implementatie van zelfrijdende auto's.

Ondertussen is Google ook verwikkeld in een rechtszaak met Lyft-concurrent Uber. De internetgigant beschuldigt het bedrijf ervan dat het gebruikmaakt van gestolen handelsgeheimen die via een ex-Waymo-werknemer bemachtigd zijn. De zaak loopt nog. Enkele jaren geleden stak de investeringsarm van Alphabet nog 258 miljoen dollar in Uber.