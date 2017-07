Uber voegt functie toe aan app voor geven fooi aan chauffeur

Taxidienst Uber heeft een functie toegevoegd aan zijn app om fooi te geven aan een chauffeur. Na een update werkt de functie in alle steden in de VS en Canada, maar vooralsnog niet in Europa. Ook moeten klanten betalen als de chauffeur langer dan twee minuten moet wachten.

Uber geeft de mogelijkheid om een fooi te geven bij het geven van een rating, blijkt uit de pagina erover op de site van Uber. Dat kan ook een tijdje na het uitstappen. De gehele fooi gaat naar de chauffeur en Uber rekent er geen percentage over.

Het is voor het eerst dat Uber het geven van een fooi mogelijk maakt in zijn app. De concurrerende dienst Lyft had dat al langer en vermoedelijk volgt Uber om het aantrekkelijker te maken voor mensen om in dienst te treden bij de taxidienst.

Uber vermeldt dat fooien vanaf eind juli werken in elke stad in de VS en Canada en zegt niet wanneer de functie in de rest van de wereld beschikbaar zal zijn. Daarnaast moeten gebruikers voortaan gaan betalen als de chauffeur langer dan twee minuten moet wachten op de gekozen locatie. Dat is nu vijf minuten. Uber zou het komende half jaar nog meer functies gaan toevoegen aan zijn dienst om chauffeurs tevreden te stellen, meldt The Verge op basis van een mail aan chauffeurs.