Door Arnoud Wokke, vrijdag 26 mei 2017 07:49, 3 reacties • Feedback

Uber moet van de rechtbank in de Amerikaanse stad San Francisco een document overhandigen waarin de details gemeld staan van de overname van startup Otto. Die startup is van een oud-Google-medewerker die volgens Google-zusterbedrijf Waymo 14.000 documenten stal.

In die documenten zou staan hoe Googles lidar -systeem, een lasersysteem voor zelfrijdende auto's, werkt. Uber had Levendowski eerder al vrijwillig teruggetrokken van de projectgroep die bezig is met de ontwikkeling van lidar. Dit is een lasersensorsysteem waar Waymo zeven jaar lang over deed om het te ontwikkelen; Uber deed dat in negen maanden.

Uber moet nu een document met betrekking op de overname van Otto aan Waymo laten zien. Dat zegt een rechter die het document achter gesloten deuren heeft kunnen zien volgens financieel persbureau Bloomberg. Uit het document blijkt volgens Waymo dat Uber het bedrijf heeft overgenomen, terwijl het wist van de gestolen documenten.

De voormalig Google-medewerker mag binnen Uber al niet langer meer werken aan lidar-technologie. Uber betaalde vorig jaar 680 miljoen dollar voor Otto. Waymo klaagde Uber in februari aan vanwege de overname van Otto en de documenten.