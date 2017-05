Door Arnoud Wokke, vrijdag 26 mei 2017 08:01, 6 reacties • Feedback

OnePlus stopt na een half jaar met de verkoop van zijn OnePlus 3T-smartphone. Het toestel kwam in november vorig jaar uit. De Chinese fabrikant noemt niet expliciet waarom het juist nu gestopt is met de productie van zijn smartphone.

Als de huidige voorraad op is, dan zal de fabrikant stoppen met de verkoop van het toestel, zegt een medewerker op het supportforum. Waarom dat precies is, laat de forumpost in het midden. Wellicht nam de interesse af, omdat de OnePlus 5 eraan komt.

De Chinese fabrikant noemt expliciet dat het de OnePlus 3 en 3T zal blijven ondersteunen met updates, maar leden van het forum van OnePlus tonen zich daar kritisch over. Volgens hen liet de support van de OnePlus X en OnePlus 2 nadat deze uit de handel gingen ook te wensen over. Gebruikers startten daarover vorige maand een actie.

OnePlus beloofde regelmatige beveiligingsupdates met nieuwe patches voor de 2 en X, maar voor beide telefoons komen die updates nauwelijks uit en ze bevatten bovendien oudere patches. Daarnaast liet de Android 6.0-update voor de OnePlus X lang op zich wachten en lijkt de fabrikant de Android 7.0-update voor de OnePlus 2 helemaal niet meer uit te brengen.

Het uit de handel halen van oudere modellen is niet gebruikelijk in de telecomindustrie. Veel fabrikanten bieden toestellen van een voorgaande generatie nog een tijdje tegen gereduceerde prijs aan.