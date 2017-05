Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 5 mei 2017 16:46, 43 reacties • Feedback

OnePlus heeft bevestigd dat deze zomer een nieuw toestel met de naam OnePlus 5 uitkomt. Details over de opvolger van de OnePlus 3 en OnePlus 3T geeft het bedrijf niet. Wel zijn er de nodige geruchten over het toestel.

Een specifiekere introductieperiode dan 'deze zomer' geeft de fabrikant ook niet aan The Verge. Het toestel zal als OnePlus 5 door het leven gaan en niet als OnePlus 4. Dit is een logische opvolgende naam, aangezien de 4 een ongeluksgetal in China is.

Er doen al de nodige geruchten over de OnePlus 5 de ronde. India Today publiceerde eind april enkele specificaties. Het toestel zou een 5,5"-scherm en dubbele camera bevatten. Ook sprak de site van een seamless backcover zonder antennelijnen. Het ontwerp zou verder grotendeels overeenkomen met dat van de OnePlus 3T.

Mock-up van de OnePlus 5