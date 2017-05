Door Arnoud Wokke, woensdag 3 mei 2017 18:51, 3 reacties • Feedback

De directeur van de Chinese smartphonemaker OnePlus heeft op sociaal netwerk Weibo de eerste teaser geplaatst voor de volgende smartphone van de fabrikant. De teaser geeft nog niets weg over specs of features van de aankomende telefoon.

Directeur Pete Lau plaatste op Weibo een afbeelding van een telefoon met daarbij werklui en een tekst die zegt dat de fabrikant bezig is. Hoewel de teaser niets weggeeft, duidt het erop dat de aankondiging in aantocht is. OnePlus presenteerde zijn toestellen afgelopen jaren aan het einde van het voorjaar, zo rond de maand juni.

Er gaan al enige tijd geruchten over de aankomende telefoon. Zo zou het toestel een Snapdragon 835-soc van Qualcomm aan boord hebben en beschikken over een dubbele 23-megapixelcamera aan de achterkant. Veel tweakers speculeren op GoT al over de aankomende smartphone.

Geruchten gaan dat de Chinese fabrikant het nummer 4 zal overslaan en het toestel OnePlus 5 zal noemen. Het cijfer 4 staat in sommige Aziatische landen bekend als ongeluksgetal. Fabrikanten als Samsung gebruiken de 4 niet in typenummers; het ging bijvoorbeeld van de G930 voor de Galaxy S7 naar G950 voor de Galaxy S8. Desondanks bracht Samsung wel een Galaxy S4 uit enkele jaren geleden.