Door Arnoud Wokke, vrijdag 13 januari 2017 06:34, 309 reacties • Feedback

Tele2 gaat nieuwe klanten zonder 4g-toestel blokkeren. Dat bevestigt de provider na vragen hierover van Tweakers. De nieuwe regel gaat per 1 februari in. Klanten kunnen de blokkade opheffen door een 4g-toestel te kopen.

Tele2 wil klanten zonder 4g-toestel weren van zijn netwerk om de kosten in de hand te houden. Zonder 4g-verbinding komt een klant op het 2g- of 3g-netwerk van T-Mobile en dat kost Tele2 meer dan wanneer klanten gebruik maken van het 4g-netwerk van Tele2.

Klanten die een blokkade krijgen, kunnen nog wel gebeld worden en sms'jes krijgen, maar zelf bellen, sms'en en internetten kan niet meer, zegt de provider die een pagina online heeft gezet over de blokkade. De blokkade gaat eraf als klanten hun simkaart in een toestel stoppen dat geschikt is voor 4g. Vrijwel alle midrange- en high-end smartphones van de afgelopen jaren beschikken over 4g-ondersteuning.

Het gaat om nieuwe klanten en klanten die verlengen vanaf 1 februari. Voor het afsluiten van het abonnement gaat de provider duidelijk melden dat klanten moeten beschikken over een telefoon met ondersteuning voor 4g.

Als een klant een blokkade heeft, gelden er geen speciale regels voor het opzeggen van abonnementen. Tele2 ziet de blokkade niet als uitzondering om kosteloos een abonnement op te zeggen en klanten moeten de resterende tijd van het abonnement betalen. De blokkade is vanaf 1 februari actief. Vanwege 'concurrentie-ovewegingen' wil Tele2 niet zeggen hoeveel van de huidige klanten geen 4g hebben op hun telefoon.