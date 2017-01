Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 13 januari 2017 06:22, 44 reacties • Feedback

Nintendo brengt de Switch op 3 maart uit voor 299 dollar. De console wordt regiovrij en krijgt een online dienst waarvoor na een proefperiode betaald dient te worden. De controller bevat een ir-sensor voor het herkennen van objecten.

De prijs in euro's heeft Nintendo niet bekendgemaakt. Het bedrijf verwijst naar komende winkelprijzen die in verschillende Europese regio's moeten verschijnen. Op 3 maart komt de Switch in landen wereldwijd uit, waaronder in Nederland en België. In de doos levert Nintendo een linker- en rechter-Joy-Con-controller mee, een Joy-Con-houder waarmee ze als één controller zijn te gebruiken, twee Joy-Con-polsbandjes, de Switch Dock, een hdmi-kabel en een voeding. Er komen initieel twee versies: een in het grijs en een met rood- en blauwe-Joy-Con-controllers.

Nintendo maakte meer details over zijn komende Switch-console bekend tijdens een presentatie in Japan. Zo maakte het bedrijf duidelijk dat de console regiovrij wordt, waardoor gebruikers in Europa bijvoorbeeld softwaretitels uit Japan kunnen importeren. Veel consoles van Nintendo hadden in het verleden een regiolock. De meeste handhelds niet, maar de Nintendo 3DS bijvoorbeeld weer wel.

Online multiplayer zal niet gratis zijn, liet Nintendo ook weten. Gebruikers kunnen tijdens een proefperiode nog wel gratis van de netwerkdienst gebruik kunnen maken, maar vanaf de herfst moet er betaald worden. De prijs van het abonnement is nog niet bekendgemaakt. Gebruiker kunnen hun smartphone of tablet met de Switch verbinden en dan afspraken voor speelsessies maken en met ze chatten. Lokaal kunnen maximaal acht Switches via wifi met elkaar verbonden worden.

De meegeleverde controller van de Switch bevat een speciale knop voor het maken en delen van screenshots. Het is de vierkanten knop linksonder bij de Joy-Con-controller. In de toekomst kan deze knop ook voor het opnemen van video gebruikt worden, is de belofte.

De Joy-Con kan losgekoppeld worden in twee controllers en de rechter beschikt over een ir-sensor. Hiermee kan de afstand tot objecten bepaald worden en de sensor zorgt voor objectherkenning, zoals handgebaren. De controller bevat verder vibratiefunctionaliteit die Nintendo HD Rumble noemt. Ook is er een gyroscoop aanwezig.

De accuduur van de Switch-tablet bedraagt 2,5 uur tot 6,5 uur volgens Nintendo, waarmee het bedrijf een erg ruime marge aanhoudt. De accuduur zou bijvoorbeeld zo’n drie uur zijn wanneer spelers The Legend of Zelda: Breath of the Wild draaien. Opladen verloopt via een usb-c-poort. Duidelijk is nu eveneens dat het scherm een capacitief touchscreen betreft.

Nintendo onthulde de Switch op 20 oktober. Het gaat om een kruising tussen een handheld en een console. De tablet kan thuis in het Nintendo Switch Dock geschoven worden, maar meegenomen worden om games onderweg verder te spelen. De controllers zitten bij de tablet aan weerszijden maar kunnen losgekoppeld en vervolgens gecombineerd worden tot één losse controller.Ze kunnen ook afzonderlijk van elkaar gebruikt worden door twee spelers en met een extra onderdeel verbonden worden om er een grotere controller van te maken.