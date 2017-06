Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 2 juni 2017 08:42, 50 reacties • Feedback

Nintendo Switch Online start in 2018 en kost 20 dollar per jaar. De dienst maakt online multiplayer mogelijk via een smartphone-app, maar biedt ook ongelimiteerde toegang tot klassieke NES-games als Super Mario Bros. 3, Balloon Fight en Dr. Mario.

Nintendo heeft vrijdag meer bekendgemaakt over Nintendo Switch Online, de abonnementsdienst voor online mogelijkheden met de Switch. De dienst kost 3,99 dollar per maand, 7,99 dollar per kwartaal of 19,99 dollar per jaar. De europrijzen zijn nog niet bekend. Aanvankelijk liet Nintendo weten dat de dienst in de herfst van 2017 van start zou gaan, maar de introductie is uitgesteld tot 2018. Tot die tijd is online gebruik gratis.

Onderdeel van de dienst is de Online Lobby & Voice Chat-app, de smartphone-app waarmee spelers contact met elkaar kunnen hebben en elkaar kunnen uitnodigen om te gamen. Een gelimiteerde versie van de app komt deze zomer gratis uit.

De dienst bevat toegang tot de Classic Game Selection, met toegevoegde online-functionaliteit. Tegenover Kotaku bevestigt Nintendo dat gebruikers ongelimiteerde toegang hebben tot de collectie klassieke games, zolang hun abonnement geldig is. Aanvankelijk gaat het om NES-games, waaronder Super Mario Bros. 3, Balloon Fight en Dr. Mario. Nintendo maakt later meer games bekend en overweegt nog of Super NES-games aan de collectie toegevoegd moeten worden.