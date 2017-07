Nintendo brengt Switch Online-app uit voor Android en iOS

In de Google Play Store en iTunes App Store is Nintendo Switch Online verschenen, een smartphoneapp die is bedoeld als aanvulling op Nintendo's komende online gamedienst voor de Switch. De app is nog niet volledig functioneel, omdat de servers nog niet zijn geactiveerd.

Begin juni kondigde Nintendo aan dat de Switch Online-app op 21 juli zal verschijnen, maar hij is nu al te downloaden voor Android en iOS. Inloggen met een Nintendo-account is nog niet mogelijk, vermoedelijk zal dat lukken vanaf de eerder aangekondigde datum.

Uit de omschrijving en screenshots is op te maken dat de app gebruikt kan worden om diensten voor bepaalde games te gebruiken, zoals SplatNet2 voor Splatoon 2. Daarmee krijgen spelers inzicht in statistieken en hun progressie in de game.

Ook kunnen gamers vrienden uitnodigen via sociale media en vervolgens 'kamers' aanmaken om met elkaar te praten via voicechat. Dat kan ook tijdens het gamen. De Nintendo Switch heeft zelf die mogelijkheid niet. Voor deze functionaliteit worden dus de luidsprekers en microfoon van de smartphone of tablet gebruikt.

Nintendo meldt in de omschrijving dat de Switch Online-app gratis is te gebruiken zolang de Online-dienst gratis is. In 2018 gaat de dienst over in een betaald abonnement en vanaf dat moment zal de app alleen functioneren bij betalende gebruikers. Het abonnement gaat 3,99 dollar per maand, 7,99 dollar per kwartaal of 19,99 dollar per jaar kosten. Spelers krijgen dan ook de mogelijkheid om onbeperkt klassieke NES-games als Super Mario Bros. 3, Balloon Fight en Dr. Mario te spelen.