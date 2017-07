Nintendo maakt Switch Online-app op 21 juli met Splatoon 2 beschikbaar

Op 21 Juli brengt Nintendo de Switch Online-app voor smartphones uit. Hiermee kunnen spelers elkaar uitnodigen om te gamen. Onderdeel is Splatnet 2 van Splatoon 2, dat eveneens op 21 juli verschijnt.

SplatNet 2 is een dienst voor smartphones waarmee spelers van Splatoon 2 op de Switch statistieken, speelschema's en informatie over uitrustingen kunnen zien. De dienst is onderdeel van Switch Online en dat is de sociale app die Nintendo inzet om Switch-spelers met elkaar in contact te brengen. Spelers moeten de smartphone-app inzetten om uitnodigingen te versturen en met elkaar te chatten.

Vanaf 21 juli is de app gratis te gebruiken, maar in 2018 breidt Nintendo de dienst uit en gaat dan 3,99 dollar per maand, 7,99 dollar per kwartaal of 19,99 dollar per jaar rekenen voor Nintendo Switch Online. Spelers krijgen dan ook de mogelijkheid klassieke NES-games als Super Mario Bros. 3, Balloon Fight en Dr. Mario ongelimiteerd te spelen.

Nintendo maakte de details bekend tijdens een Nintendo Direct-uitzending over Splatoon 2 voor de Switch.