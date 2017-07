Echt verrassend was het niet, toen Nintendo in januari bekendmaakte dat Splatoon 2 uit zou komen. Het eerste deel was een onverwacht succes, en vooral ook uniek binnen het aanbod van Nintendo. De Japanners zijn niet zo van de shooters, en al helemaal niet van de online shooters. De 'shooter light' die Splatoon is, viel echter wel degelijk in de smaak bij Nintendo-fans. Nu Nintendo afscheid heeft genomen van de Wii U is het dus niet vreemd dat er een Splatoon is uitgebracht voor de nieuwe console, de Nintendo Switch.

De vraag is of Splatoon 2 meer is dan enkel 'Splatoon voor de Switch'. Splatoon 2 lijkt in ieder geval sterk op zijn voorganger. Heel veel is dan ook hetzelfde gebleven. Het is opnieuw een game die zowel een campagne heeft als in multiplayer kan worden gespeeld. Ook de gameplay is vergelijkbaar, om niet te zeggen vrijwel gelijk. Je speelt weer met een Inkling, een jongetje of meisje met hippe kleertjes en hip taalgebruik. Dat jongetje of meisje is uitgerust met een wapen dat inkt af kan schieten. Die inkt is er in diverse felle kleuren en lijkt meer op verf dan inkt, maar het is een kniesoor die daar op let. Het zijn lekker dikke klodders die er heerlijk stroperig uitzien en precies op de juiste manier glimmen in het licht. Ze ogen mooier dan voorheen, dankzij de rekenkracht van de Switch. En ze klinken ook precies alsof er echte klodders op muren of vloeren terechtkomen. Het geluid is al helemaal fijn als je door de inkt loopt of zwemt.

Schieten en duiken

De basis is dus nog steeds hetzelfde. Hij draait rond schieten en onderduiken. Je schiet met inkt uit een fles op je rug, en die inkt raakt op als je er in korte tijd te veel van verschiet. Die fles is daarmee een prima onderdeel, want hij maakt dat je een beetje na moet denken over wat je doet. Gelukkig is even onderduiken in de inkt van je eigen kleur genoeg om je fles weer te vullen. Als je zwemt in inkt van je eigen kleur kun je bovendien een stuk sneller bewegen en ben je ook nog eens vrijwel onzichtbaar. Ondergedoken sla je dus drie vliegen in één klap: je beweegt sneller, je bent nauwelijks zichtbaar en je fles vult zich. Je kunt alleen niet schieten. Zeker in multiplayer is onderduiken daarmee een zeer waardevolle strategie.

Afwisseling in de campagne van Splatoon 2.