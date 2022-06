Splatoon 3 verschijnt volgend jaar voor Nintendo Switch

Nintendo is bezig met een opvolger van de in 2017 verschenen game Splatoon 2. De nieuwe game, Splatoon 3, heeft nog geen exacte releasedatum gekregen, maar duidelijk is wel dat de game ergens in 2022 moet uitkomen voor de Switch-console.

Tijdens de Nintendo Direct-presentatie toonde het Japanse gamebedrijf nog niet heel veel over Splatoon 3, naast het vrijgeven van een trailer, een vroege versie van het systeem om personages te creëren en wat beelden van waar de nieuwe game zal plaatsvinden. In de trailer is te zien hoe een Inkling-personage met een trein van een verlaten woestijnomgeving naar een stad reist, die enigszins aan Tokio doet denken.

De trailer toonde ook beelden van wat lijkt op de typische multiplayergameplay, waarbij spelers de omgeving zoveel mogelijk moeten bestoken met verf om de overhand te krijgen. Daarnaast lijkt er ook weer een campagne aanwezig te zijn, waarbij een post-apocalyptische wereld centraal staat.

De nieuwe game speelt zich af in Splatsville, een 'stad van chaos' die midden in de hete woestijn Spatlands ligt en ver verwijderd is van Inkopolis, de stad uit de eerste twee Splatoon-games. Deze woestijn wordt bewoond door Inkling- en Octoling-veteranen. In dit verlaten gebied worden ook Grondoorlogen uitgevochten, waarbij nieuwe levels en wapens beschikbaar zijn en vier spelers het tegen vier anderen kunnen opnemen.

Nintendo meldt dat er nieuwe moves beschikbaar zijn waarbij spelers aanvallen kunnen ontwijken en terrein sneller met verf kunnen besmeuren. Er is onder meer een boogvormig wapen waarmee meerdere inktschoten tegelijk kunnen worden afgevuurd. Nintendo geeft verder nog weinig nadere details over Splatoon 3 en zegt in de toekomst met meer informatie te komen.